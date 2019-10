Fünf Biberacher meistern Schwarzgurtprüfung

Bei der jüngsten Landes-Danprüfung im Taekwondo in Laupheim sind auch fünf Biberacher erfolgreich gewesen: Edgard Faber, Marko Jedud und Konstantin Kryukov bestanden die Prüfung zum ersten Poom, Thomas Becker zum zweiten Dan und Amir Khademi zum dritten Dan.

Die Farbe des Gürtels zeigt im Taekwondo die Erfahrung des Sportlers. Anfänger starten mit einem weißen Gürtel – und arbeiten sich dann über gelb, grün, blau und rot bis zum schwarzen Streifen vor. Der erste schwarze Gürtel wird erster Dan und bei Sportlern unter 15 Jahren erster Poom genannt und kann lediglich bei besonders geschulten Prüfern der Landesverbände abgelegt werden. Taekwondo-Sportler können nach dem ersten noch weitere Dan-Prüfungen mit steigendem Schwierigkeitsgrad machen. Der Gürtel behält dabei die schwarze Farbe und bekommt bei vielen Sportlern goldene Streifen für die Anzahl der Dan-Prüfungen aufgestickt.

Der Traum jedes Kampfsportlers ist es, einmal den schwarzen Gürtel zu erreichen. Diesen konnten sich nun Edgard Faber, Marko Jedud und Konstantin Kryukov von der TG Biberach erfüllen. In Laupheim konnten sie vor den Augen der hochkarätigen Prüfungskommission – bestehend aus Landespräsident Wolfgang Brückel (9. Dan), Landeskampfrichter-Referent Rudolf Krupka (7. Dan) und dem ehemaligen Landestrainer im Formenlauf, Hans Leberle (7. Dan) – ihr Können unter Beweis stellen. Hauptbestandteile der Prüfung waren der Formenlauf, der Einschrittkampf, die Selbstverteidigung und der Wettkampf. Alle Prüfungsteile konnten die Biberacher souverän meistern und wurden am Ende mit dem ersten Poom belohnt.

Kryukov ist der Jüngste

Mit ihnen freute sich auch das TG-Trainerteam. „Die drei sind im wahrsten Sinne des Wortes unsere jüngsten Schwarzgurtträger“, so Kai Penteker. Konstantin Kryukov, der dieses Jahr elf geworden ist, war nicht nur der jüngste Teilnehmer an der Prüfung, sondern ist nun auch der jüngste Schwarzgurtträger in der TG-Abteilung. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man in so jungen Jahren schon eine Schwarzgurtprüfung ablegen kann“, berichtet der TG-Trainer weiter. „Konstantin kam mit fünf Jahren zum Taekwondo und hat von vornherein schon ein großes Maß an Disziplin und Ehrgeiz mitgebracht.“

Seit Anfang des Jahres bereiteten sich die Biberacher viermal die Woche intensiv auf die Prüfung vor. Die intensive Vorbereitung machte sich auch für Trainer Thomas Becker und Amir Khademi bezahlt. Zu ihren Prüfungsbestandteilen kam noch der Bruchtest dazu. Hier konnte besonders Thomas Becker mit einer präzisen Ausführung der Techniken glänzen. Insgesamt konnten beide eine sehr solide Leistung zeigen und Becker konnte hierfür den zweiten Dan und Khademi den dritten Dan in Empfang nehmen.