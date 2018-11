Führungskräfte sind wichtig für betriebliche Gesundheit

„Wenn’s den Mitarbeitern gut geht, geht es auch dem Unternehmen gut.“ Das sagte Sparkassen-Vorstand Michael Schiebel beim zweiten Biberacher Gipfel zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), veranstaltet von der Betriebskrankenkasse (BKK) VerbundPlus mit Hauptsitz in Biberach und der IHK Ulm in der Kreissparkasse.

Rund 70 Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen lauschten den drei Referaten, in denen diesmal die Führungskräfte im Fokus standen. Denen komme bei der Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen eine entscheidende Bedeutung zu, betonte Andreas Schwarz von der BKK.

Wandel verursacht Stress

Nicole Strauss, Dozentin an der Frankfurter School of Finance & Management, gab Tipps, wie Führungskräfte den Übergang in eine globale und digitalisierte Wirtschaft positiv gestalten könnten. Dieser Wandel verursache Stress, denn der Mensch sei nun mal auch ein Gewohnheitstier. Der Leistungsdiagnostiker und Pädagoge Michael Treixler sagte, Führungskräfte sollten Vorbild sein – nicht nur für die Arbeit an sich: „Führungskräfte sind für die Gesundheit wichtiger als der Hausarzt.“ Dies erfordere Selbstreflexion und Know-how in Sachen persönliche Gesundheitskompetenz.

Mit der „Führung der Generation Y“ beschäftigte sich Nils Schulenburg, Professor an der FOM Hochschule Bremen. Seiner Analyse nach ist die Altersgruppe der heute 17- bis 38-Jährigen nicht grundlegend anders als ältere Generationen. Dass hier und da ein anderer Eindruck entstehe, liege an Vorurteilen und dem sogenannten Kontrasteffekt, „dass uns Dinge besonders stark auffallen, wenn sie unseren eigenen Verhaltensweisen, Ansichten und Werten widersprechen“. Für die tatsächlichen Unterschiede der Generation Y seien die geringe Geburtenrate, mehr Zeit für die Ausbildung, zunehmender Wohlstand, die starke Ausbreitung des Internets, hohe Verfügbarkeit von Computern und mobilen Geräten, Internationalisierung/Globalisierung verantwortlich. Schulenburgs Empfehlung: „Eine gute Führungskraft nutzt Werkzeuge, die an den tatsächlichen Eigenschaften der Generation Y ansetzen.“ Solche Werkzeuge könnten etwa motivierende Ziele und das Vermeiden von Demotivatoren sein. Vor allem aber sollte eine gute Führungskraft auch die eigenen Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Chancen und Risiken kennen.