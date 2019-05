Führungsduo untermauert Vormachtstellung

In der Fußball-Kreisliga B II hat am 21. Spieltag das Führungsduo durch deutliche Siege seine Vormachtstellung untermauert.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 0:4 (0:2). Die in der Anfangsphase spielbestimmende Heimelf versäumte es, aus ihren hochkarätigen Chancen Kapital zu schlagen. Mit dem 1:0 nahm der Tabellenführer dem Kontrahenten den Wind aus den Segeln und gab in der Folgezeit den Ton an. Mit dem 3:0 kurz nach Wiederanpfiff brach der Gast endgültig den Widerstand des Gegners und ließ danach nichts mehr anbrennen. Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Fabian Maurer (21., 33., 60.), 0:3 Simeon Bammert (49.). Res.: 2:2.

SV Ellwangen – SV Baustetten II 5:1 (3:0). Der Tabellenzweite zeigte dem heuer noch ungeschlagenen SVB II seine Grenzen auf und gewann nach zuletzt zwei knappen Siegen dieses Mal ungefährdet. Tore: 1:0, 5:0 Enas Mamudi (25., 77.), 2:0, 3:0, 4:0 Eryk Müller (33., 45., 58.), 5:1 Fabian Frick (88.). Res.: 2:0.

FV Rot – SGM Reinstetten /Hürbel 3:2 (2:2). Der FVR kam aufgrund der größeren Spielanteile noch zu einem Arbeitssieg. Der diszipliniert auftretende Gast hätte aber mit etwas Glück sogar einen Punkt aus Rot entführen können. Tore: 1:0 Alexander Thanner (24./FE), 1:1 Sebastian Högerle (33.), 1:2 Philipp Fehnle (36.), 2:2 Eigentor (45.), 3:2 Lukas Miller (75.). Res.: 3:3.

TSV Hochdorf – SV Rissegg 3:1 (1:1). Dem TSV gelangen nach dem 0:1-Rückstand die Tore zum richtigen Zeitpunkt, um am Ende den ersten Dreier nach der Winterpause feiern zu können. Tore: 0:1 Hubert Kania (25.), 1:1,3:1 Louis Ruß (38., 88.), 2:1 Jakob Winter (72.).

SF Schwendi II – SV Orsenhausen 8:1 (6:0). In einem einseitigen Derby gelang Lukas Teufel ein lupenreiner Hattrick für die Platzherren. Tore: 1:0 Florian Zimmermann (7.), 2:0 Niklas Göppel (13.), 3:0 Jonas Hörmann (18.), 3:1 Michael Held (25.), 4:1, 5:1, 6:1 Lukas Teufel (31., 35., 43.), 7:1 Niklas Koch (55.), 8:1 Kevin Mensch (67.).

FC Inter Laupheim – SF Sießen 0:2 (0:0). Der FC Inter hielt trotz Unterzahl über fast die gesamte Spielzeit den Ausgang der Begegnung bis in die Schlussphase offen. Beide Torhüter, der eingewechselte Inter-Ersatzkeeper Kadir Dincoglu und auf der anderen Seite Vinzenz Weiß erweisen sich als starker Rückhalt ihrer Teams. Tore: 0:1 Marius Egger (60.), 0:2 Stefan Fürst (82.). Bes. Vork.: Rot nach Notbremse für Inter-Torwart Fahri Cebeci (2.). Res.: 5:0.