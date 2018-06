Führungsduo bleibt ungeschlagen

Das Führungsduo SV Reinstetten und SV Burgrieden ist in der Frauenfußball-Bezirksliga weiter ungeschlagen geblieben. Die SGM Dettingen holte den ersten Punkt in dieser Saison.

SGM Bellamont II – SV Reinstetten 1:2 (1:0). Die SGM ging im Derby zunächst in Führung. Tanja Wiest erzielte das 1:0 nach einem präzisen Freistoß von Anna-Maria Mader (30.). In Hälfte zwei traf Alexa Schoch per Strafstoß zum 1:1 (55.). Das 1:2 ging auf das Konto von Sophia Ströbele (77.).

SV Burgrieden – SV Laupertshausen 2:0 (0:0). Der SVB zeigte seine schwächste Saisonleistung. Dennoch setzte sich Burgrieden gegen den gut mitspielenden SVL durch, da Madleine Sassmann zwei Tore erzielte (61., 89.).

SGM Dettingen – SGM Sießen 0:0. Die Gastgeberinnen fanden gut in die Partie, waren vor dem gegnerischen Tor aber nicht konsequent genug. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel, blieben aber ebenso ohne Erfolgserlebnis.

SGM Schemmerhofen/Baltringen – SV Mietingen 3:3 (1:2). Der SVM ging früh durch einen von Corinna Wenger verwandelten Foulelfmeter in Führung (3.). Jenny Eiberle glich für die Heimelf aus (15.). Zur Pause führten die Gäste durch das 1:2 von Petula Arnold (38.). Auch die zweite Hälfte begann gut für den SVM. Nach einem Eckball erhöhte Lisa Müller auf 1:3 (51.). Im Anschluss mobilisierte die SGM alle Kräfte – mit Erfolg. Tore von Franziska Romer (76.) und Verena Romer (87.) sicherten den Gastgeberinnen noch einen Punkt.

TSV Hochdorf – FC Wacker Biberach 3:0 (2:0). Die Partie war über 90 Minuten hinweg eine eher zähe Angelegenheit. Hochdorf hatte zunächst viele Chancen, konnte diese aber nicht verwerten. Ein Eigentor von Wacker (35.) brachte dem TSV das 1:0. Lena Notz erhöhte auf 2:0 (41.). In Hälfte zwei war Hochdorf klar besser und kam durch Eva Gnandt noch zum 3:0 (52.).