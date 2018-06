Führungen durchs Pestalozzihaus

Vor dem Bürgerentscheid über die Zukunft des Pestalozzihauses am 24. Juni gibt es am kommenden Wochenende drei Termine, an denen das Haus samt Saal bei einer Führung besichtigt werden kann. Diese sind am Freitag, 15. Juni, 17 Uhr sowie am Samstag, 16. Juni, um 10 und um 11 Uhr. Dabei kann sich jeder Bürger selbst ein Bild auch über das Innere des Hauses machen. Die Mitarbeiter vom Gebäudemanagement und Hochbauamt, die durch das Haus führen, stehen auch für Fragen bereit. Wer die Informationsbroschüre zum Bürgerentscheid noch nicht erhalten hat, kann sie in allen öffentlichen Einrichtungen, unter anderem im Rathaus, kostenlos abholen. Sie ist auch online unter www.biberach-riss.de abrufbar (Suchbegriff „Pestalozzihaus“). Bei den Führungen werden ebenfalls Exemplare angeboten.