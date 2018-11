Führung thematisiert Reformation

Bei zwei Stadtführungen informiert der Fachbereich Tourismus & Stadtmarketing die Teilnehmer über die Geschichte und über die Reformation. Treffpunkt ist jeweils der Spitalhof, Museum Biberach, ohne Anmeldung.

Der „Historische Stadtrundgang“ am Samstag, 3. November, führt zum Marktplatz mit seinen Bürgerhäusern, zum Spital zum Heiligen Geist, zum Weberberg und viele weiteren Sehenswürdigkeiten. Bei dem zweistündigen Rundgang mit Markus Pflug wird der Weiße Turm besichtigt. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Themenführung „Reformation in Biberach“ beginnt am Sonntag, 4. Novemver, um 14 Uhr. Markus Pflug erläuterte, wie die Reformation nach Biberach kam und was die Gründe ihre rasche Ausbreitung waren. Er zeigt die Orte und und erzählt über die Personen, die in der Stadt die Entwicklung der Reformation prägten. Sogar von einem Mord ist die Rede und beim Bildersturm 1531 ging einiges zu Bruch. Die Entstehung des Simultaneums ist Gegenstand der zweistündigen Führung.