Förderverein schafft Geld für die Faustballer heran

Der Verkehr auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist eigentlich ein Trauerspiel. Wer regelmäßig auf diesem Abschnitt unterwegs ist, kann schon mal in Rage geraten, wenn ein Stau wieder einmal kostbare Zeit auffrisst. Doch in diesen Tagen huscht manchem Autofahrer auf Höhe Ulm-West ein Lächeln übers Gesicht. Das liegt an einem Verkehrsschild, auf welchem die Stadt „Biberach“ kurzerhand in „Biberbach“ umgetauft wurde.

Wer kennt es nicht: Schnell auf dem Smartphone etwas getippt, die Nachricht in den Gruppenchat eingestellt und schon ...