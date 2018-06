Förderpreis für „Integration durch Sport“

Bayern first. Alles andere ist egal, vor allem wenn nach der Wahl vor der Wahl ist. Überfallartig demontiert die CSU Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Oktober wird in Bayern gewählt und die Christsozialen spielen höchstes Risiko. Umfragen signalisieren, dass eine Mehrheit in Deutschland die harte Linie von Innenminister Horst Seehofer in Migrationsfragen für richtig hält. Davon will die CSU im Herbst profitieren. Sie erhofft sich auf diese Weise eine bessere Ausgangslage zur Verteidigung der absoluten Mehrheit im Freistaat.