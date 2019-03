Förderkreis Museum sucht dringend weitere Mitstreiter

Die bewährte Spitze des Förderkreises Museum bleibt im Amt: Vorsitzender Herbert Stein, sein Stellvertreter Jürgen Elsner, Eva-Hein-Dorfschmidt (Kasse), Beisitzerin Eva Werner und Andrea Appel (Öffentlichkeitsarbeit) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Interessante Zahlen gab es zu Museumsbesuchern.

Sebastian Schröter, Beisitzer und kommissarischer Schriftführer, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Für diese Positionen konnte niemand für die Nachfolge gewonnen werden. Die Aufgaben der Schriftführung teilen sich die Vorstandsmitglieder nun notgedrungen auf. „Wir können auch im Lauf einer Amtszeit vakante Positionen besetzen“, appellierte Stein an die Vereinsmitglieder und diejenigen, die sich eine Mitgliedschaft vorstellen können, sich bei ihm oder den anderen Vorstandsmitgliedern zu melden.

Der Förderkreis Museum Biberach organisiert mit dem jährlichen Museumsfest im Mai und dem Bücherbasar am ersten Advent Veranstaltungen, die für viele schon zum Jahreslauf gehören und unterstützt damit die Museumsarbeit. Dass die Kassenführung von Eva Hein-Dorfschmidt einwandfrei ist, bestätigten die Kassenprüferinnen Gabriele Rinke und Tina Schälkle, die ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Von mehr als 35 000 Besuchern im Jahr 2018, was das fünftbeste Jahresergebnis seit der Wiedereröffnung des Museums im Jahr 1997 sei, berichtete Museumsleiter Frank Brunecker. Rekordzahlen verzeichneten auch die Veranstaltungen: In 910 Führungen und museumspädagogischen Aktionen wurden knapp 11 000 und damit rund 31 Prozent der Besucher persönlich betreut. Mehr als 21 000 Teilnehmer wurden in fast 1000 Veranstaltungen gezählt, was 3,2 Veranstaltungen pro Öffnungstag entspricht. „Ich bin stolz, wie das von den Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern gemeistert wird“, lobte Brunecker.

Für ein Mehrspartenmuseum besonders erfreulich ist der immens hohe Anteil jugendlicher Besucher (rund 7600), was auch der Museumspädagogik zu verdanken ist, die 4400 Kinder und Jugendliche, somit fast 60 Prozent der jugendlichen Besucher in 264 museumspädagogischen Aktionen betreute. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Bildungspartnerschaften: Mit dem Pestalozzi- und dem Wieland-Gymnasium sowie der Mali-Gemeinschaftsschule wurden 2900 Schüler in 146 Aktionen betreut.

Für die Ausstellung „1968“ hatten sich die Macher mehr als die knapp 6300 Besucher erhofft, zeigten sich aber zufrieden. Das Begleitbuch zur Ausstellung verkaufte sich gut und es gibt noch Exemplare. Bewegende Momente mit ehemaligen Deportierten und ungewöhnlich zahlreiche Besucher schon zur Eröffnung bescherte die Kabinettausstellung „Lager Lindele – Leben hinter Stacheldraht“. Mit der Kunstausstellung „Jakob Bräckle – Meine einfache Landschaft“ erstellte Uwe Degreif eine Retrospektive zu Jakob Bräckle. Die guten Besucherzahlen belegen, dass er noch immer in der Region geschätzt wird. Als Fazit stellte Brunecker fest, dass sich ein Trend der vergangenen Jahre bestätige: Nur mit Ausstellungsbesuchern allein seien keine befriedigenden Nutzerzahlen zu erreichen.

Es gibt Überlegungen der Museumsverantwortlichen zu veränderten Öffnungszeiten, freiem Eintritt an bestimmten Tagen und eine Verlagerung der Museumspädagogik ins erste Obergeschoss erörtert.