Föhr und Heppler überragen in Runde zwei

Mit überragenden 315,4 Ringen in der Disziplin Luftgewehr-Auflage hat der Illerbacher Gerhard Föhr in der Altersrunde des Schützenkreises Biberach-Iller eine neue Bestmarke gesetzt. Mit diesem Ergebnis übernahm er nach dem zweiten Wettkampf die Führung in der Einzelwertung.

Föhr am nächsten kam der Haslacher Karl Schöllhorn mit sehr guten 313,1 Ringen – aktuell belegt er derzeit Rang drei in der Einzelwertung. Der zweitplatzierte Robert Dorf (SV Haslach) liegt nur 0,8 Ringe hinter Föhr zurück.

Ebenso herausragend bei der Luftpistole-Auflage war der Erolzheimer Wolfgang Heppler unterwegs. Er erzielte mit 308,6 Ringen ein Topergebnis, womit er seine Führung in der Einzelwertung bereits auf 9,8 Ringe Vorsprung ausbaute. Eine starke Vorstellung zeigte Inge Kretzer vom ZSV Dietenheim mit 305,1 Ringen. Dies bedeutet momentan den zweiten Platz in der Einzelwertung.

Bei den Freihandschützen übernahm Hartmut Losert (SV Oberstetten) mit 400,5 Ringen die Führung. Der bisher führende Birkenharder Bernd Friedmann kam über 399,0 Ringe nicht hinaus und liegt nun 1,2 Ringe zurück.

In der Klasse von Jahrgang 1958 und älter erzielte der Biberacher Alexander Kerher mit 179,0 Ringen – in dieser Klasse werden 20 Schuss geschossen – das beste Ergebnis und hat die Führung vor dem Roter Gerhard Kohlmus inne. Der letzte Wettkampf der Altersrunde wird beim SV Rot/Rot ausgetragen.