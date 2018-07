Färber, Bauern und Gerber tanzen durch Biberachs Vergangenheit

Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel: Kinder der Biberacher Schulen haben drei von sieben Zunfttänzen am Schützensonntag auf dem Marktplatz aufgeführt. Mit dabei waren die Klassen der Dollinger-Realschule, des Bischof-Sproll-Bildungszentrums und des Wieland-Gymnasiums. In einer guten Stunden reisten die Mädchen und Jungen mit dem Publikum durch Biberachs „zünftige“ Vergangenheit.

„Viele Schüler der Klassen fünf sind mit den Zunfttänzen erstmals aktiv beim Schützenfest dabei und warten ziemlich aufgeregt auf diese Premiere“, sagte die Verantwortliche bei der Stiftung Schützendirektion, Karin Ilg. Sie stimmte die vielen Besucher, darunter auch Eltern und Großeltern, auf den Tribünen auf die jeweiligen Tänze ein.

Den Anfang machten die Schüler der sechsten Klasse der Dollinger-Realschule. Wie die anderen Teilnehmer haben sie sich in den vergangenen Monaten intensiv auf ihren Auftritt vorbereitet. Die Realschüler zeigten den Färbertanz. „Es ist uns überliefert, dass vor 500 Jahren in Biberach 400 Webstühle in Betrieb waren“, so Ilg. In einem kurzen Schauspiel gaben drei Schüler einen Einblick in die Sorgen der Färber. Nach einem gemeinsamen gesungen Lied tanzten die Sechstklässler – und die weißen Tücher wurden dabei in blaue, gelbe, rote und grüne Lappen verwandelt. Jede der drei Aufführungen bestand aus einem Schauspiel, einem gemeinsam vorgetragenen Lied und dem Zunfttanz.

Großes Geschick bei Bändertanz gefragt

Erntedankfest feierten anschließend die Kinder der fünften Klasse des Bischof-Sproll-Bildungszentrums. Zwölf Tanzpaare bewiesen an diesem sonnigen Vormittag großes Geschick beim Synchron-Flechten einer symbolischen Ähre. Alle Schritte saßen, ein große Durcheinander mit den blauen und gelben Bändern blieb aus. Auch das Schauspiel machte Freude, weil die Kinder in schönstem Schwäbisch einen Einblick ins Treiben im Gasthaus zum Grünen Baum gaben.

Das Leder stand im Mittelpunkt des Gerbertanzes, den die Fünftklässler des Wieland-Gymnasiums vorbereitet hatten. Mit passendem Requisiten bearbeiteten die Rot- sowie Weißgerber die Häute und stellten so die einzelnen Arbeitsschritte dieser Zunft vor. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Kleine Schützenmusik und das Zunfttanzensemble.