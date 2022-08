Expertin spricht über Hilfsmittel bei Pflege von Angehörigen

Die Caritas Biberach-Saulgau, lädt für Dienstag, 27. September, ab 14 Uhr zu einem Gesprächskreis für Pflegende Angehörige in den Ochsenhauser Hof, Gymnasiumstraße 28 in Biberach, ein. Das Thema des Nachmittags lautet „Hilfsmittel in der häuslichen Pflege – haben sie Fragen dazu?“

Hilfsmittel wie Toilettenstuhl, Haltegriff oder Rollstuhl sind in der häuslichen Pflege unerlässlich. Wer einen Angehörigen pflegt ist auf Hilfsmittel angewiesen. Entscheidend bei der richtigen Wahl des Hilfsmittels ist, den individuellen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden und eine zeitnahe Versorgung sicherzustellen, heißt es in einer Mitteilung der Caritas.

In diesem Zusammenhang kommen aber häufig viele Fragen auf. Wie erhalte ich ein Hilfsmittel? Brauche ich ein Rezept? Was muss auf dem Rezept stehen? Wer bezahlt dieses Hilfsmittel? Wie lange muss auf das Hilfsmittel gewartet werden? Wer kann mich individuell beraten? Diese und andere Fragen wird Frau Mühlbauer von der Firma Häussler, Technische Orthopädie GmbH, an diesem Nachmittag beantworten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis Montag, 26. September, unter Telefon 07351/809 51 90 oder E-Mail hia@caritas-biberach-saulgau.de gebeten.