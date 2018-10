Experten informieren über Neues in der Krebsbehandlung

Beim sechsten Biberacher Krebstag am Mittwoch, 17. Oktober, ab 15 Uhr im Restaurant Ropach (Konferenzraum Wintergarten) in Biberach können sich Besucher bei verschiedenen Fachvorträgen über neue Entwicklungen in der Krebsbehandlung informieren. Das Angebot von Team Med und den Sana-Kliniken im Landkreis Biberach richtet sich in zwei Vortragsblöcken an Betroffene, Interessierte sowie Ärzte in der Region. Öffentlichen Vorträgen am Nachmittag folgt eine Fachtagung für Mediziner ab 18 Uhr.

Der jährlich stattfindende Krebstag informiert über wechselnde Schwerpunktthemen sowie verschiedene ganzheitliche Aspekte in der Krebstherapie. Organisiert wird der sechste Biberacher Krebstag wie bereits in den Vorjahren von Privatdozent Dr. Andreas Schwarz, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Leiter des Darmzentrums im Biberacher Sana-Klinikum, und Dr. Leonid Basovski von der Hämatologisch-Onkologischen Praxis im Sana-Klinikum. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das übergeordnete Thema ,Krebs’ jährlich aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und dabei aktuelle und relevante Informationen an Patienten, Kollegen und Interessierte in der Region weiterzugeben, aufzuklären und zu sensibilisieren. Betroffenen bieten wir damit gleichzeitig eine wichtige Anlaufstelle und einen Ort des Austauschs und des Dialogs“, so die beiden Mediziner.

Nach einer kurzen Begrüßung sprechen Professor Christian von Tirpitz, Chefarzt der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Gastroenterologie, und Privatdozent Dr. Andreas Schwarz zum Thema „Wenn einem die Galle hochkommt“. Dabei informiert von Tirpitz zunächst über die Zusammenhänge zwischen Galle und Verdauungsfunktion und geht dann auf verschiedene Krankheitsbilder ein, denen eine krankhafte Veränderung der Galle zugrunde liegt. Im zweiten Teil des Vortrags beschreibt Schwarz verschiedene Ansätze bei der Behandlung von Patienten mit Gallensteinleiden. Anschließend referiert Dr. Thomas Schmidt, der seit Juni die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie gemeinsam mit Schwarz leitet, zum Thema „Minimalinvasive Chirurgie – der Patient im Fokus“. Ziel der modernen Chirurgie ist es, mit minimalem Gewebeschaden ein Maximum an Heilung zu erzielen. Längst werden heute selbst komplexe Eingriffe schonend durchs „Schlüsselloch“ durchgeführt. Schmidt geht in seinem Vortrag auf diverse Vorteile, Techniken und Anwendungsgebiete der laparoskopischen Chirurgie ein.

Fachtagung für Mediziner

An das Fachpublikum richtet sich der zweite Teil der Veranstaltung ab 18 Uhr. Nach einer kurzen Einführung durch Basovski informiert Alwin Nuber, Chefarzt der neuen Klinik für Pneumologie am Biberacher Sana-Klinikum, gemeinsam mit Professor Bernd Mühling, Chefarzt der Biberacher Klinik für Gefäß-, Thorax- und Endovaskularchirurgie, zum Thema „Bronchialkarzinome“. In ihrem Vortrag gehen die Mediziner auf Ursachen und Risikofaktoren wie auch auf diagnostische und therapeutische Verfahren ein. Anschließend geht Dr. Schwarz in seinem Vortrag zum Thema „Das neue interdisziplinäre Biberacher MIC-Zentrum – das Spektrum benigner und maligner Behandlungsoptionen“ auf aktuelle Ergebnisse der laparoskopischen Rektumkarzinomchirurgie ein. Anschließend stellt Dr. Schmidt laparoskopische OP-Techniken beim kolorektalen Karzinom unter anderem anhand von Videobeispielen vor. Es folgt Privatdozent Dr. Dominic Varga, Chefarzt der Frauenklinik mit Geburtszentrum am Biberacher Sana-Klinikum, der abschließend die technische und personelle Ausstattung, das OP-Spektrum sowie die Entwicklungsperspektiven des neuen interdisziplinären Zentrums für Minimalinvasive Chirurgie präsentieren wird. Dr. Jörg Bernhardt, Chefarzt der Klinik für Urologie im Sana-Klinikum Biberach, schließt den Abend mit einem Vortrag zum Thema „Prostatakarzinom – neue Behandlungsoptionen“ ab.