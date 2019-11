Experten betonen Bedeutung verlässlicher häuslicher Netzwerke

Bei einem Fachtag im Landratsamt mit mehr als 80 Teilnehmern ist das Entlassmanagement nach einem Klinikaufenthalt und die nachstationäre Versorgung zu Hause aus verschiedenen Perspektiven betrachtet worden.

Vier Referate und eine Expertendiskussion boten dem Publikum, das sich hauptsächlich aus Beteiligten in der medizinischen Akutversorgung, der Pflege und der Krankenkassen zusammensetzte, einen fachlich interessanten und zudem kurzweiligen Nachmittag.

Professor Frank Schulz-Nieswandt von der Universität zu Köln, Professor Stefan Nöst von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Stefan Ries, Pflegedirektor der Sana-Kliniken im Landkreis Biberach, und Professor Hermann Brandenburg von der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar wiesen in ihren Referaten darauf hin, dass das Entlassmanagement der Kliniken nur die eine Seite der Medaille sein könne, selbst wenn es immer weiter optimiert werde. Für die Versorgung der immer größer werdenden Zahl von älteren Patienten seien auch verlässliche Strukturen im häuslichen Umfeld notwendig, da die eigenen Netzwerke im höheren Lebensalter immer fragiler werden. Die Betroffenen benötigen Beratung und Begleitung, insbesondere wenn nach der Klinikentlassung zwar noch keine Pflegebedürftigkeit im engeren Sinne vorliege, aber die Selbstversorgung in der nachstationären Genesungsphase noch nicht oder nicht mehr vollständig gelinge.

Auch das Projekt „Unsere Brücke“ wurde vorgestellt. Der Verein bietet eine Möglichkeit, die Entlassung von Patienten nach Hause zu erleichtern und sie in dieser kritischen Phase besser zu unterstützen. Die Begleitung erfolgt durch Klinikmitarbeiter. Sie unterstützen die Patienten in der ersten Zeit nach der Entlassung auch zu Hause. Das Programm wird von einem Förderverein getragen und überwiegend aus Spendengeldern finanziert. Der Verein wünscht sich, dass das Angebot langfristig über eine Regelfinanzierung gesichert wird.

In der Expertenrunde diskutierten Stefan Ries, Dr. Arnulf Haas, Kreisärzteschaftsvorsitzender und niedergelassener Allgemeinmediziner, Petra Hybner als Vertreterin des Pflegestützpunktes im Landkreis Biberach, Dr. Sabine Krieg vom Referat Pflege des Ministeriums für Soziales und Integration, Petra March, Leiterin des Referats Pflege der AOK Hauptverwaltung in Stuttgart, und Dr. Alfred Groner, Vorstandsmitglied von „Unsere Brücke“. Auch in dieser Runde wurde betont, dass es unabhängig vom Krankenhausaufenthalt notwendig ist, im häuslichen Umfeld der Menschen gute und stabile Netzwerke wie die Nachbarschaft oder den Freundeskreis zu etablieren. Damit haben Kliniken die Möglichkeit, den Betroffenen in eine ihn unterstützende Umgebung zu entlassen. Menschen müssen auch dafür sensibilisiert werden, sich in Zeiten, in denen sie noch keine Hilfe brauchen, bereits über Netzwerke und Unterstützung Gedanken zu machen. Hilfreich dafür ist, wenn der Betroffene auch bereit ist es, sich in bestimmten Situationen helfen zu lassen.

Als große Herausforderung wird gesehen, in den Städten und Gemeinden sogenannte „sorgende Gemeinschaften“, also kleinräumige und sektorenübergreifende Hilfe- und Unterstützungsnetzwerke zu schaffen. Es geht darum, die lokalen Angebote zu bündeln, Kooperationen zu schaffen und die Mitverantwortung der Bürger durch Beteiligung zu stärken. Den Kommunen komme hier eine wichtige Verantwortung zu. Der Landkreis Biberach könne hier bereits auf verlässliche Partner zurückgreifen, die sich dem Thema seit Jahren widmen, wie Caritas und Diakonie, mit den Angeboten der Basisversorgung oder die Seniorengenossenschaft Riedlingen und die Bürger Sozial Genossenschaft Biberach und viele weitere Netzwerke. Erste Kommunen gehen auch Quartiersentwicklungen mit Bürgerbeteiligung an.