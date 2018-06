Experten bemängeln soziales Wohnungsangebot

„Wohnen ist ein Grundrecht, aber es sollte bezahlbar bleiben“ – mit diesem Satz hat Caritas-Regionsleiter Peter Grundler die Wohnraumproblematik in Biberach auf den Punkt gebracht.

Beim Zukunftsdialog der SPD-Bundestagsfraktion zum Thema „Wohnungsnot bekämpfen – Mieten bezahlbar halten“ im Schützenkeller beklagte Grundler, dass sich Wohnen zum reinen Spekulationsobjekt entwickle, bei dem nur die Besserverdienenden mithalten könnten. „Es gibt eine Schräglage im Wohnbereich“, warnte er. Denn Menschen mit Behinderung, sozial Schwächere, Ältere oder Alleinerziehende tun sich bei der Wohnungssuche schwer, da sie die verlangten Preise nicht mehr zahlen könnten. Nach Angaben der Caritas fehlen im Stadtgebiet Biberach derzeit etwa 80 Wohnungen.

„Ich bedauere, dass sozialer Wohnungsbau nicht mehr vorhanden ist“, sagte Grundler und appellierte: „Die Kommune sollte dieses Problem erkennen und steuernd eingreifen.“ In Biberach sei die Lage noch verheerender als im ländlichen Raum, weil sich viele kein Auto leisten könnten, um zur Arbeit zu fahren und deshalb auf Wohnungen in der Nähe ihres Arbeitsplatzes angewiesen seien.

Eine weitere Forderung des Caritas-Regionsleiters war an die Adresse der gemeinnützigen Baugenossenschaften gerichtet, die seiner Meinung nach mehr bezahlbare Wohnungen anbieten sollten. Die würden ja gerne, könnten aber nicht – wie Albert Klöckler, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland eG (GWO), berichtete. 903 Mietwohnungen betreibt die GWO in Biberach, Laupheim, Ochsenhausen und Ummendorf. Öffentlich gefördert werden 42 Wohnungen in Biberach und 24 Wohnungen in Laupheim.

„Wir sehen uns immer weniger in der Lage, bezahlbare Wohnungen zu bauen“, sagte Klöckler. Der Grund: Erhöhte Grundstückspreise, hohe Baukosten und energetische Vorschriften machen das Bauen zu teuer, um es durch die Mieteinnahmen decken zu können. „Eine Kostendeckung wird nicht einmal dann erreicht, wenn wir auf die Rendite verzichten“, rechnete der GWO-Vorstandsvorsitzende vor. Deshalb brauche die Genossenschaft Hilfe bei der Finanzierung. „Am besten wäre es, wenn sich der neue Biberacher Oberbürgermeister mit uns allen an einen Tisch setzt und wir die Situation gemeinsam besprechen“, sagte Albert Klöckler der SZ nach der Veranstaltung.

Dieser Idee eines runden Tisches könne er nur zustimmen, ergänzte Roland Huchler, Vorsitzender des DMB-Mietervereins Biberach und Umgebung. „Nachfrage und Angebot stehen nicht mehr in Einklang und es wird eindeutig mehr Wohnraum benötigt“, sagte Huchler. Ein weiteres Problem sei außerdem, dass bei Neuvermietungen die Preise nach oben getrieben werden und es keine Begrenzung gebe. „Gerade wenn es für eine Wohnung viele Interessenten gibt, liegt die Miete deutlich über dem Normalpreis“, bemängelte Huchler, der sich deshalb für die Einführung einer preislichen Obergrenze bei Neuvermietungen ausspricht.

Außerdem forderte der Mieterbund-Vorsitzende, die – oft vorgetäuschten – Eigenbedarfskündigungen einzuschränken. „Eine Eigenbedarfskündigung sollte zumindest im ersten Jahr ausgeschlossen sein“, verlangte Huchler. Denn als Vermieter wisse man doch, ob man die Wohnung in den kommenden Monaten selbst brauche oder nicht.

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster notierte sich die Anliegen und versprach, sie in seiner Partei weiterzugeben. Zufall oder nicht – gestern kam prompt die Agenturmeldung, dass der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück gegen steigende Mietpreise in den Städten vorgehen wolle. So sieht sein Konzept „Bezahlbares Wohnen in der Sozialen Stadt“ unter anderem vor, dass bei Neuvermietungen die Miete um nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfe. Und: Die SPD wolle bei einem Sieg der Bundestagswahl den genossenschaftlichen Wohnungsbau stärken.