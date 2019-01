Experte der Uniklinik informiert über Fuchsbandwurm

Der Hegering Biberach lädt am Freitag, 1. Februar, alle Interessierten zu einem Vortrag über den aktuellen Stand der Fuchsbandwurmerkrankung in Deutschland ein. Beginn ist um 20 Uhr in den Räumen der Schützengilde in der Rißegger Straße. Unter dem Motto „Selten, aber gefährlich“ referiert Dr. Julian Schmidberger von der Uniklinik Ulm über Verbreitung, Infektionswege und Diagnostik der Fuchsbandwurmerkrankung. Dabei geht er insbesondere auf die Risikogruppen der Jäger und Hundebesitzer ein und steht für Fragen zur Verfügung. Schmidberger ist einer der Spezialisten am deutschlandweiten Kompetenzzentrum für Fuchsbandwurmerkrankungen am Uniklinikum und hat zum Thema „Fuchsbandwurm“ promoviert.