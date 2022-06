Wegen Gaskrise: Ewa Riss in Biberach reaktiviert 14 Gastanks

Die reduzierten Gaslieferungen aus Russland sorgen auf verschiedenen Ebenen für Bemühungen, wie sich Gas einsparen oder auch zusätzlich speichern lässt. Der Biberacher Netzbetreiber Ewa Riss Netze hat nun seine 14 Hochdruck-Gastanks auf dem Firmengelände an der Freiburger Straße bereits vor Kurzem wieder vollständig aktiviert, das heißt wieder vollständig befüllt. Dass dies jetzt passiert, hat mit der aktuell angespannten Situation der Gaslieferungen nach Deutschland zu tun.

Die Tanks hatten ihre Bedeutung bei der Optimierung des Gasbezugs und zur Stützung des Netzes zwischenzeitlich verloren und wurden nur noch mit einem abgesenkten Druck im Standby-Betrieb gehalten. Um die Tanks jetzt wieder reaktivieren zu können, mussten im Mai zusätzlich Inspektions- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Ein kleiner Baustein für mehr Versorgungssicherheit

In der aktuell angespannten Situation mit dem Ausrufen der Alarmstufe ist es aus Sicht des Biberacher Energieversorgers wichtig, alle möglichen Reserven im Netz zu mobilisieren. „Mit der Aktivierung unserer Gastanks ist ein weiterer kleiner Baustein zur Erhöhung der Versorgungssicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger abgeschlossen“, so Roland Herrmann, Geschäftsführer der Ewa Riss Netze GmbH in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Gastanks der Ewa Riss speichern insgesamt rund 43000 Normkubikmeter Erdgas und werden mit einem Druck von ungefähr 13,5 bar betrieben. In der Vergangenheit wurde dieser Speicher hauptsächlich zum Ausgleich von Spitzen in der Erdgasversorgung im Winter genutzt.