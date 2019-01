Evangelisches Kantorat legt sein Jahresprogramm vor

Das kirchenmusikalische Jahresprogramm 2019 des Evangelischen Kantorats ist soeben erschienen und enthält von Januar bis Dezember ein vielfältiges Angebot an großen Konzerten, Kammerkonzerten und Konzertgottesdiensten.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Aufführung der Matthäuspassion am 31. März mit der Evangelischen Kantorei, St.-Martins-Chorknaben, Capella Novanta und Solisten. Besonders erwähnenswert ist auch der partnerschaftliche Kantatengottesdienst am 26. Mai, gemeinschaftlich gestaltet von der Chorallianz Evangelische Kantorei & Coro Polifonico Astense sowie dem Kammerensemble des Musikvereins Hochdorf. Zur Aufführung kommt Jacob de Haans „Missa brevis“. Das Kantorat weist in seiner Mitteilung außerdem auf das Obertonmusik-Konzert am 3. November besonders hin.

Heft liegt ab sofort aus

Alle Konzerte finden in der Stadtpfarrkirche St. Martin statt. Die Broschüre liegt in den Kirchen und öffentlichen Einrichtungen aus. Sie ist ein kirchenmusikalischer Begleiter durch das ganze Jahr. Der Verein pro musica sacra ist Mit-Herausgeber des Konzert- und Veranstaltungsprogramms für das Jahr 2019 an der Stadtpfarrkirche Biberach sowie an umliegenden Veranstaltungsorten.