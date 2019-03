Evangelischer Posaunenchor besteht seit 100 Jahren

Das ist ein stolzes Jubiläum: Der Evangelische Posaunenchor Biberach besteht in diesem Jahr seit 100 Jahren. Dieses Jubiläum wird mit drei Veranstaltungen gefeiert.

Es war im April 1920, als zum Konfirmandenempfang erstmals ein Blechbläserquartett, das im Jahr 1919 zu üben begonnen hatte, aufspielte. Dieses wird als Gründungs- oder Keimzelle des späteren Biberacher Posaunenchors bezeichnet. Im Jahr 1932 bestand der Chor dann bereits aus drei Sopranstimmen, zwei Altstimmen, zwei Tenören, einem Hochbass und einem Tiefbass. Dies belegt ein damaliges Sitzungsprotokoll.

Nach einer schwierigen Zeit in den 1930er-Jahren und den Wirren des Zweiten Weltkriegs nahm die Posaunenarbeit in den frühen Nachkriegsjahren aber schnell wieder an Fahrt auf. So ist dokumentiert, dass der Chor unter Leitung von Albert Gerster schon 1945 wieder mit einem Quartett startete. In den 1950er-Jahren spielte ein stattlicher Chor zu regelmäßigen Auftritten in den evangelischen Kirchengemeinden und zu besonderen Anlässen sonntags auch vom Gigelturm herab.

Eine Besonderheit in dem damals von Männern dominierten Posaunenchor war die Aufnahme einer jungen Frau. Sie hatte über das Orgelspiel in den Kirchengemeinden Kontakt zum Posaunenchor aufgenommen und wurde festes Mitglied im Chor. Dennoch benötigte sie damals eine Sondergenehmigung, um auf dem Landesposaunentag in Ulm mitspielen zu dürfen. Heute musizieren im Posaunenchor zwölf Frauen und Mädchen sowie 19 Männer und Jungen.

Neben der musikalischen Leitung des Chors, die Katharina Bickel seit 1999 innehat, sind verschiedene Mitglieder des Chors in die alltäglichen Arbeiten und Aufgaben mit eingebunden. Die Ausbildung von Jungbläsern liegt in den Händen von Ralf Grunwald. Er verstärkt die Basis mit jungen Musikern, was wichtig ist, weil viele Posaunenchorbläser nach dem Schulabschluss Biberach und den Posaunenchor verlassen. Die organisatorische Leitung obliegt Daniela Schmid.

Zum Jubiläum gibt es drei Veranstaltungen:

Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin am Sonntag, 31. März, ab 9.30 Uhr mit Stehempfang.

Serenade im Spitalhof Biberach am Freitag, 24. Mai, 18 Uhr.

Konzert des Posaunenchors Bissingen/Teck in der Stadtpfarrkirche Biberach am Samstag, 6. Juli, ab 19 Uhr.