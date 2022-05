Evangelischer Oberschwabentag startet mit einem Festgottesdienst

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause laden die evangelischen Kirchenbezirke Ravensburg und Biberach an Himmelfahrt, 26. Mai, wieder zum Evangelischen Oberschwabentag (EOT) in die Dobelmühle bei Aulendorf ein. Die Veranstaltung steht unter der Jahreslosung „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ (Joh. 6. 37) und startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Zirkuszelt, wie mitgeteilt wird. Die Predigt hält Dekan Matthias Krack aus Biberach. Weitere Mitwirkende sind Pfarrerin Silke Kuczera aus Bad Wurzach sowie Pfarrer Georg A. Maile aus Bad Schussenried mit Team. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Posaunenchöre aus den Kirchenbezirken Ravensburg und Biberach unter Leitung von Dierk Jakob. Parallel dazu gibt es einen Kinder- und einen Jugendgottesdienst. Die Kollekte kommt Menschen in Not in der Ukraine zugute.

Nach der Mittagspause können verschiedene Gruppen und Kreise besucht werden. Traditionell hält Bischof i. R. Gerhard Maier eine Bibelarbeit zur Jahreslosung. Gabriela Piber, Leiterin der Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee, stellt die Arbeit der rund 100 Ehrenamtlichen vor, und auf einem Stationenweg geht es um die ökumenische Migrationsarbeit von Diakonie und Caritas im Landkreis Biberach, die Angebote vom Dornbuschhof bei Aulendorf-Zollenreute und vom Dornahof bei Altshausen sowie die Unterstützung von evangelischen Gemeinden im Ausland durch das Gustav-Adolf-Werk. Auf dem großen Freigelände der Dobelmühle bietet das evangelische Jugendwerk ejw ein buntes Familienprogramm an.