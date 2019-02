Evangelische Kantorei plant hochkarätige Konzerte

Der 1998 gegründete Verein „pro musica sacra“ hat sich zum Ziel gesetzt, die evangelische Kirchenmusik in Biberach finanziell zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei die Unterstützung von hochkarätigen Konzerten. 2019 betrifft dies die Aufführung der Matthäuspassion von J. S. Bach am 31. März in der Stadtpfarrkirche St. Martin durch die Evangelische Kantorei mit Solisten und Orchester.

Wie Kantor Ralf Klotz bei der Hauptversammlung des Vereins in seinem Rückblick auf 2018 erläuterte, war die Aufführung des Weihnachtsoratoriums durch die Kantorei im Dezember in St. Josef der konzertante Höhepunkt mit einer überaus positiven Resonanz. Neben traditionellen Veranstaltungen wie Feierabendkonzerte, Orgelmusik zur Marktzeit und Weihnachtsliedersingen konnten auch das Kammerkonzert im Januar, der konzertante Kantatengottesdienst im April und die „Chormusik zum Wohlfühlen“ im September positive Besucherzahlen verzeichnen.

2019 sind neben der Aufführung der Matthäuspassion die Konzertreise der Kantorei nach Asti Anfang Mai sowie im Gegenzug der partnerschaftliche Kantatengottesdienst am 26. Mai um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin mit dem „Coro Polifonico Astense“ und dem Musikverein Hochdorf die Höhepunkte. Aufgeführt wird „Missa brevis“ von Jacob de Haan.

Beschwingte Chormusik mit dem Vocalensemble Belcanto erklingt innerhalb der „Langen Nacht der offenen Kirche“ am 27. September in der Stadtpfarrkirche St. Martin und am 24. November um 17 Uhr konzertieren die Kantorei und der Musikverein Bad Buchau zusammen um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Aufgeführt wird die „Missa Dona Pacem“ von Felix Bräuer sowie Werke von Bach, Mendelssohn und Brahms.

Bereits in Vorbereitung ist eine Konzertreise der Kantorei im August 2020 nach Guernsey. Aufgeführt wird „The Peacemakers“ von Karl Jenkins. Bereits Mitte Juli 2020 wird zum Biberacher Schützenfest der Guernsey-Chor nach Biberach kommen. Das gemeinsame Konzert wird am 17. Juli 2020 in der Stadtpfarrkirche stattfinden.

Schatzmeister Klaus Flammer vermeldet aktuell 50 Mitglieder. Erfreulich ist auch die positive Entwicklung der Finanzen. Diese ermöglicht auch weiterhin die finanzielle Unterstützung besonders bedeutsamer Konzerte.

Das Konzertprogramm für 2019 wurde ebenfalls vom Förderverein finanziert. Das Programm gibt es in Kirchen und Ämtern sowie unter: www.ralfklotz-kirchenmusikbiberach.de.