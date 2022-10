Eva Karl Faltermeier mit „Es geht dahi“ gastiert am 20. Oktober in der Stadthalle

Eva Karl Faltermeier nimmt ihr Publikum am Donnerstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Biberach mit auf eine Reise in die Südoberpfalz. Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie von wichtigen Lebensstationen und skizziert ein Potpourri an Fehlschlägen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eva Karl Faltermeier ist Mutter zweier Kinder und gelernte Journalistin. Ihr Ziel, mit Geschichten zu unterhalten, führte sie über verschiedene Klippen hin zum absoluten Abgrund: dem Kabarett. Eva Karl Faltermeier ist Blogautorin, Dozentin und schreibt Kolumnen. Ihr erstes Programm „Es geht dahi“ wurde mit dem Senkrechtstarterpreis des Bayrischen Kabarettpreises und dem Prix Pantheon ausgezeichnet.