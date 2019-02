European Energy Award in Gold ist das Ziel für 2022

Den European Energy Award (EEA) in Silber hat der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann kürzlich in Tübingen von Umweltminister Franz Untersteller und Dr. Armand Dütz (Bundesgeschäftsstelle des EEAs) für die Stadt Biberach entgegengenommen. Bei der Veranstaltung wurden 37 Landkreise und Kommunen aus Baden-Württemberg ausgezeichnet (SZ berichtete).

Die Stadt Biberach engagiert sich gemeinsam mit dem lokalen Energieversorger Ewa Riss seit 2010 im EEA. Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 2014 gelang eine Steigerung von 65 auf 70 Prozent der möglichen Punkte. Bis zur nächsten Auszeichnung im Jahr 2022 streben Stadt und Ewa Riss die Auszeichnung in Gold an. Dazu müssen 75 Prozent der möglichen Punkte erreicht werden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses ambitionierte Ziel erreichen, auch wenn dies nicht unerheblicher, zusätzlicher Anstrengungen bedarf“, sagte Kuhlmann. Die Stadt habe zum Beispiel in jüngster Zeit viel für den ÖPNV getan und man arbeite an Nahwärmekonzepten für die Innenstadt und Wohnquartiere, um nur einige Beispiele zu nennen. Der EEA ist ein europaweit gültiges Qualitätsmanagementsystem für die kommunale Energie- und Klima-schutzpolitik, das mit einer Zertifizierung verbunden ist. Es werden Maßnahmen umgesetzt, die dazu beitragen, dass weniger Energie benötigt, erneuerbare Energieträger vermehrt genutzt und die Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden. Die Handlungsfelder des EEA reichen von der Entwicklungsplanung, den kommunalen Gebäuden, die Ver- und Entsorgung, die Mobilität und die interne Organisation bis zur Kommunikation und Kooperation.