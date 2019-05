Europawahl: Wie das Wahlergebnis im Landkreis Biberach einzuordnen ist

Der bundesweite Trend bei der Europawahl hat sich – mit zum Teil deftiger Akzentuierung – im Kreis Biberach bestätigt. Strahlende Gewinner sind auch zwischen Iller und Albtrauf die Grünen, sie haben ihr Ergebnis von 2014 nahezu verdoppelt.

„Europawahl ist Klimawahl“, lautete dieser Tage ein Motto der „Fridays for Future“-Bewegung, und wie alternativlos nachhaltiger Klimaschutz ist, das verinnerlichen zunehmend auch die Eltern und Großeltern der jungen Leute. Den Grünen wird offenbar in besonderem Maß zugetraut, auf diesem (über-)lebenswichtigen Feld in Brüssel und Straßburg etwas zu bewegen.

SPD von der AfD überflügelt

Kräftig Federn gelassen hat die CDU, mehr noch als im Bundesschnitt. Gut für die Region: Sie dürfte auch künftig durch einen „Landsmann“, den CDU-Politiker Norbert Lins, im EU-Parlament vertreten sein. Bitter war es erneut für die SPD. 2014 zählte sie im Kreis zu den Wahlgewinnern, nun wurde sie gar von der AfD überflügelt.

Deren Erfolg in einem Landstrich, der Vollbeschäftigung aufweist und eine ausgeprägte Willkommenskultur, erstaunt. Aus Kreisen, die nicht Europa per se ablehnen, aber der EU-Bürokratie misstrauen, könnten der AfD wohl zusätzlich Stimmen zuwachsen.

Die große Mehrheit der Wähler hat freilich auch bei uns ihr Kreuz wieder bei Parteien gesetzt, die die europäische Idee befürworten. Das ist gut für die Demokratie, genau wie die gestiegene Wahlbeteiligung.