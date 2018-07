Europawahl: FDP schickt Gerd Reichert ins Rennen

Der FDP-Kreisverband hat Gerd Reichert als Kandidat für die Europawahl im Wahlkreis Biberach gewählt. Über die Landesliste erfolgt nun die Wahl von Reichert auf die Bundeskandidatenliste. Reichert wurde auch als Delegierter zum FDP-Europaparteitag im Januar 2019 in Berlin gewählt.

Reichert ist 68 Jahre alt, seit 1985 verheiratet, aufgewachsen im Raum Ludwigsburg und seit 1996 wohnhaft in Ochsenhausen. Er hat 1985 in der Humangenetik promoviert und war zuletzt tätig als internationaler Leiter im Qualitätsmanagement in der pharmazeutischen Industrie.

Insbesondere wegen seiner zahlreichen Auslandsreisen im Rahmen seiner Tätigkeit liege ihm die Europa-Politik besonders am Herzen, so die FDP.