Europa- und Weltmeisterinnen kommen nach Biberach

Zum zweiten Mal innerhalb von nur zwei Jahren hat die Reitervereinigung (RVG) Biberach den Zuschlag für die Ausrichtung der Landesmeisterschaften im Voltigieren erhalten. Die Titelkämpfe findet am 29. und 30. Juni auf der Reitanlage im St.-Georgs-Weg in Biberach statt.

Michaela von Langsdorff, die im vergangenen Sommer den Vereinsvorsitz von Elisabeth Isbary übernommen hat, empfindet die Vergabe der Meisterschaft an die RVG als große Ehre. „Innerhalb so kurzer Zeit erneut den Zuschlag für die Meisterschaft zu bekommen, ist nicht selbstverständlich und erfüllt uns mit großem Stolz“, sagt von Langsdorff, selbst Reiterin, die den Voltigiersport als große Bereicherung im Verein sieht: „Es zeigt, dass der Pferdesportverband mit der Ausrichtung der letzten Meisterschaft 2017 mehr als zufrieden war und uns vertraut, das Ereignis erneut erfolgreich zu organisieren.“

Dass die Ausrichtung des Turniers ein Kraftakt für den Verein werden wird, weiß die RVG-Chefin. „Ich bin froh, dass Elisabeth Isbary auch in diesem Jahr angeboten hat, den Verein mit all ihrer Erfahrung in der Turnierorganisation zu unterstützen“, sagt sie. „Den größten Teil der Organisationsarbeit wird jedoch unsere Voltigiertrainerin Marina Rittelmann übernehmen.“ Deren Fokus liegt momentan auf der Gewinnung von Sponsoren für das Turnier. „Wir erwarten circa 250 Voltigiererinnen und Voltigierer mit ihren Trainern und circa 40 Pferden“, erklärt die 26-jährige Trainerin. „Die müssen untergebracht und versorgt werden – und das kostet.“ In sportlicher Hinsicht freut man sich im RVG-Lager sehr darüber, dass sich die Junioren-Mannschaft des RV Nordheim bereits angemeldet hat. „Die sind momentan nicht nur amtierende deutsche Meisterinnen, sondern auch Europa- und Weltmeisterinnen im Gruppenvoltigieren. Wir werden also eine Landesmeisterschaft auf Weltklasseniveau austragen“, so Rittelmann. Die 26-Jährige, selbst dreimalige Landesmeisterin im Einzel- und Gruppenvoltigieren und Landeschampionatsiegerin, hat in den vergangenen Jahren die Voltigiersparte der RVG Biberach aufgebaut. Inzwischen trainieren 24 Mädchen zwischen sechs und 17 Jahren in drei verschiedenen Leistungsgruppen im Verein. In den vergangenen Jahren haben die Biberacher Voltigiererinnen die Kreismeisterschaften in mehreren Disziplinen dominiert. Sechs Mädchen gehören zum Kader des Pferdesportkreises, zwei trainieren zusätzlich im Kader des Württembergischen Pferdesportverbands.

Vorfreude ist groß

„Auch wenn die Organisation eines solchen Turniers sehr viel zusätzliche Arbeit bedeutet, hat die Nachricht bei uns sofort wieder das bekannte Turnierfieber ausgelöst“, sagt Rittelmann. „Wir freuen uns sehr und ich weiß, dass meine Mädels darauf brennen, endlich selbst auf Landesebene antreten zu dürfen.“ In diesem Jahr werden die noch recht jungen Biberacher Voltigiererinnen im Organisationsteam bei der Landesmeisterschaft mithelfen, genau wie die meisten ihrer Eltern. „Ich bin sehr dankbar, dass ich mich auf die Eltern meiner Voltimädels und die Hilfe der RVG-Reiter verlassen kann“, sagt Rittelmann. „Ohne diese vielen Helfer wäre das Großereignis nicht möglich.“