Europa-Politik soll in Biberach stattfinden

Zu Beginn der Podiumsdiskussion im Wieland-Gymnasium sind die Redebeiträge noch kühl und die Schüler mit ihrem Applaus dementsprechend sparsam. Erst als die Kandidaten für die Europawahl Kante zeigen und sich gegenseitig mit Argumenten Seitenhiebe verpassen, holen sie die Schüler ab.

Zur Diskussion über die Europäische Union (EU) waren alle auch im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen. Mit jeweils einem ihrer EU-Parlamentskandidaten traten die Parteien bei der Podiumsdiskussion an. Für diese gaben die EU-Botschafter der Schule zuvor gesammelte Fragen aus der Schülerschaft vor. Die standen unter dem Motto „Brauchen wir mehr oder weniger Europa?“.

Migrationspolitik ist emotional

Bei der Migrationspolitik scheiden sich politisch die Geister. Isolde Weggen (CDU) meint: „Wir müssen die Grenzen und dementsprechend Frontex stärken.“ Zudem müssten die Menschen aufgeklärt werden, was sie bei einer Flucht erwartet. Außerdem müssten die Fluchtursachen effektiv bekämpft werden, da ist sie sich mit der SPD einig. Deutschland müsse sich allerdings vor den ankommenden Kriminellen und Terroristen schützen. Gerade die in Deutschland lebenden Frauen und Mädchen gelte es zu schützen. Darauf erntete sie scharfe Kritik von den Grünen und der SPD.

Rebecca Weißbrodt (AfD) sah es wie die CDU und schlug ihr Modell vor: „Wir wollen sichere Zonen für legale Migration in den Fluchtländern einrichten.“ Dadurch müssten die Flüchtlinge nicht erst nach Europa kommen, um einen Antrag zu stellen. Michael Bloss (Grüne) und Dieter Heidtmann (SPD) entgegneten, ob sie wisse, dass in den Ländern Krieg, Unterdrückung und Chaos herrsche.

„Größtes Thema bei meinen Gemeinschaftskunde-Schülern ist schon länger der Klimawandel“, sagt Lehrer Arnold Volker. Deshalb sollten die Kandidaten auch dazu Stellung beziehen. Ralph Heidenreich (Linke) sagt dazu: „In Davos sprechen gerade alle über die Wirtschaft und den Klimaschutz. In Zukunft können wir keine Wirtschaft mehr haben, deren Wachstumszwang an höheren Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß gekoppelt ist.“ Für Gerd Reichert (FDP) hingegen, muss der CO2-Ausstoß erst einmal in globaler Relation gesehen werden. „Deutschland ist für zwei Prozent der globalen Emissionen verantwortlich, China hingegen liegt im zweistelligen Bereich“, sagt er. Deshalb sei es für Deutschland als Technik-Nation wichtig, intelligente Lösungen für den Markt zu entwickeln. Michael Bloss (Grüne) holt weiter aus und lobt zunächst die Jugendlichen in Europa für deren Einsatz fürs Klima. Bei den „fridays for future“-Demonstrationen würden sie Haltung gegen die Zerstörung ihrer Zukunft zeigen. Zukünftig brauche es eine schlaue Vernetzung des europäischen Stromnetzes, um die EU bis 2050 vollständig durch erneuerbare Energien zu versorgen.

Keine Hinterstübchen mehr

Dass es mehr Europa brauche, darin waren sich SPD, Grüne, CDU und FDP einig. Es gebe Fragen, die bürgernah und lokal beantwortet werden müssten. Durch die Globalisierung gebe es aber auch Fragen, für die es nur auf europäischer Ebene Regelungen geben könne. Auch Heidenreich (Linke) wünscht sich mehr Europa – allerdings eines, das auf sozialen Grundlagen stehe und nicht auf einem ehemaligen Wirtschaftspakt. Rebecca Weißbrodt (AfD) sieht Europa ebenfalls als wichtig an, es brauche aber mehr Nationalstaat und weniger EU-Institutionen. „Ich will kein Europa, in dem die Regierungschefs im Hinterstübchen Deals ausmachen“, sagt Dieter Heidtmann (SPD). „Was wir brauchen ist ein Europa, das transparent ist und von den Menschen regiert wird.“ Dafür sei ein starkes EU-Parlament nötig. „Es sind politische Zeiten und die Schüler spüren das“, sagt Bloss.

Auf dem Podium wurde zudem auch über Handelspolitik, Brexit und soziale Gerechtigkeit gesprochen.