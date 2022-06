EU-Projekttag mit dem Bundestagsabgeordneten Josef Rief

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten EU-Projekttags besuchte der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Biberach, Josef Rief, das Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG). Er nahm mit allen Schülern der Jahrgangsstufe 10 an einer Podiumsdiskussion teil.

Die Schüler hatten die Diskussion mit Themen rund um Europa und die EU sowie Fragen zu aktuellen politischen Entwicklungen und Herausforderungen im Gemeinschaftskundeunterricht vorbereitet. Zwei Schüler lenkten als Moderatoren das 90-minütige Gespräch. Dabei ging es um die Außen- und Sicherheitspolitik der EU – insbesondere um den anhaltenden Ukraine-Krieg, die Asyl- und Migrationspolitik sowie die Klimapolitik der EU, um Rechtspopulismus in Europa und ebenso um das Thema Digitalisierung. Darüber hinaus berichtete MdB Rief über seinen Werdegang als Berufspolitiker. Insgesamt war die Diskussion sehr lebhaft und die 74 an der Diskussion teilnehmenden Schüler stellten mitunter kritische Fragen. Ein tolles Zeichen für die politische Debattenkultur am PG!