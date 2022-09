Etliche Gurtverstöße und Handys am Steuer

Die Polizei hat am Dienstag bei Verkehrskontrollen in der ganzen Region 47 Fahrer ohne Gurt gestoppt. Außerdem zogen die Beamten 23 Autofahrer aus dem Verkehr, die während der Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, werden zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer das ganz über Jahr solche Schwerpunktkontrollen gemacht.

Im Landkreis Biberach wurden dabei in Ochsenhausen, Bad Buchau, Laupheim, Riedlingen, Langenenslingen und Ertingen sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. In Sachen Handy am Steuer wurden ebenfalls sieben Fahrer herausgefischt, davon vier in Riedlingen und je ein Verstoß in Biberach, Laupheim und Langenenslingen. Die übrigen Verstöße ereigneten sich in benachbarten Stadt- und Landkreisen im Beritt des Polizeipräsidiums Ulm. Die Polizei weist auf die Gefahren hin und darauf, dass das Benutzen von Mobiltelefonen am Steuer mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister geahndete werden.