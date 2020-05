Biberach/Uttenweiler (sz) - Die Aktion „Masken gegen Lebensmittel” des auch in Biberach aktiven Vereins Ushirika war ein voller Erfolg. Der Verein mit Sitz in Uttenweiler hilft seit Jahren im kenianischen Dorf Msulwa, wo er unter anderem eine Schule gebaut hat.

Die ersten zehn Lebensmittelpakete konnten an bedürftige Familien in Msulwa, verteilt werden. Das Dorf liegt etwa 45 Kilometer südwestlich von Mombasa in den pittoresken Shimba Hills mit ihren wilden Tieren. Das Dorf liegt zwar am Rande des Parks, aber die Dorfbewohner haben nichts mit den Touristen zu tun, die den Park besuchen, sondern bekommen höchstens Besuch von Elefanten oder Büffeln, die alle hart erarbeiteten Lebensmittel auf den Feldern vertilgen.

Durch Corona sind die Dorfbewohner gezwungen, zu Hause zu bleiben, und einige Familienmitglieder können nichts verdienen. Sie dürfen den Bezirk Kwale County nicht verlassen, denn es gibt eine Ausgangssperre, die jetzt bis Mitte Juni verlängert wurde. Die Dorfbewohner haben Angst, dass das Virus von Mombasa überspringt, denn einige von ihnen haben dort gearbeitet, mussten aber kurzfristig nach Hause. Momentan ist Regenzeit und viele möchten ihre Felder bestellen, aber auch Saatgut ist teuer geworden. Der Hunger ist nicht weit weg. Deshalb hat Ushirka diese Aktion ins Leben gerufen.

Der Verein hat Masken in Stuttgart nähen lassen und hatte die Idee, die Masken gegen Spenden für Lebensmittel zu tauschen. Die Näharbeit wurde auch gespendet. So kam eine Summe zusammen und die ersten Pakete wurden zusammengestellt und an zehn Familien verteilt.

Vor drei Jahren hatte Ushirika etwa 70 Stück 1000-Liter-Wassertanks an bedürftige Familien verteilt. Die Listen mit den Namen dieser Familien besitzt Ushirika noch und kann jetzt die Pakete anhand dieser Listen verteilen.

Die Lebensmittel werden von Koordinator Abraham Wambua in einem im nächsten Ort ansässigen Laden gekauft und mit dem Motorrad an die Familien verteilt. Msulwa ist ein Streudorf und so schafft Abraham gerade fünf Familien am Tag. Ein Paket beinhaltet zwölf Kilo Mehl, sieben Kilo Bohnen, ein Liter Speiseöl, ein Kilo Zucker, Salz, 50 Gramm Tee und ein Stück Seife. Ein Paket kostet etwa 15 Euro. Ushirika wird solange Essenspakete verteilen, bis das eingegangene Geld verbraucht ist. das Vereinskonto einzahlen.