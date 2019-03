Essendorf und Bad Schussenried III sind Meister

Der SV Essendorf hat sich bei den Rundenwettkämpfen mit der Sportpistole im Schützenkreis Biberach-Iller den Meistertitel in der Kreisliga A gesichert. Am Ende hatte der SVE 56 Ringe Vorsprung auf den zweitplatzierten SV Reinstetten I.

Mit erneuter Tagesbestleistung gewannen die Essendorfer am letzten Wettkampftag beim SV Umlachtal Fischbach klar mit 785:770 Ringen. Dabei zeigte zum wiederholten Mal in dieser Saison der Essendorfer Roland Mader sein Können. Seine 274 Ringe waren ebenfalls Tagesbestleistung. Damit holte er sich auch in der Einzelwertung der Saison Rang eins. Der bisherige Tabellenzweite, die SGi Biberach, verlor zu Hause mit 766:773 gegen die „Zweite“ des SV Laupheim, wodurch die Biberacher noch auf den dritten Platz zurückfielen. In dieser Begegnung konnte der Laupheimer Norbert Bischof mit 265 Ringen überzeugen. Nutznießer war der SV Reinstetten I, der sich durch den 777:744-Sieg bei der „Zweiten“ der SGi Bad Schussenried die Vizemeisterschaft holte. Garant für dieses gute Ergebnis war Bastian Braito mit 272 Ringen. Der SV Ringschnait erzielte beim 782:736-Erfolg gegen den SV Birkenhard I das zweitbeste Ergebnis, welches allerdings auf die Tabelle keinen Einfluss mehr hatte. Der Ringschnaiter Peter Bailer war mit 269 Ringen der Mann der Begegnung. Die SGi Bad Schussenried II und der SV Birkenhard I müssen den Gang in die Kreisliga B antreten.

Mit Tagesbestleistung zum Titel

In der Kreisliga B gab es über die ganze Saison hinweg laufend Positionswechsel an der Tabellenspitze. Letztendlich konnte die dritte Mannschaft der SGi Bad Schussenried die Meisterschaft klarmachen. Beim letzten Wettkampf überzeugten die Schussenrieder nochmals mit der Tagesbestleistung in dieser Klasse. Die SGi III setzte sich beim SV Birkenhard II klar mit 775:689 Ringen durch. Der Schussenrieder Alexander Miehle war nicht nur mit seinen 272 Ringen der Sieggarant in dieser Begegnung, sondern auch der treffsicherste Akteur in der ganzen Saison. So sicherte er sich auch Rang eins in der Einzelwertung. Die „Zweite“ des SV Ringschnait machte die Vizemeisterschaft durch einen 758:679-Erfolg gegen den SV Reinstetten IV fix. Bester Akteur war dabei Stephan Schwarz mit 265 Ringen. Der SV Umlachtal Fischbach II sicherte sich trotz der 691:705-Heimniederlage gegen Reinstetten III den dritten Platz, knapp vor Reinstettens „Zweiter“. Diese konnte durch einen 735:685-Auswärtssieg beim SV Ringschnait III zwar nochmals aufholen, am Ende fehlten aber drei Ringe. Das zweitbeste Einzelergebnis des Wettkampftags erzielte der Biberacher Frank Müller beim 738:701-Sieg seiner SGi II gegen den SV Birkenhard II. Die beiden Erstplatzierten dürfen in der kommenden Saison in der Kreisliga A antreten.