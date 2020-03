Essbare Wildpflanzen als Zukunftschance

Auf großes Interesse ist der Vortrag über essbare Wildpflanzen im Martin-Luther-Gemeindehaus gestoßen. Der große Saal war voll. Sogar die Schaufensterauslage einer Biberacher Buchhandlung hatte die Thematik bereits aufgegriffen.

Mit großem Fachwissen und sehr viel Elan widmete sich Referent Markus Strauss dem Thema. In der Einleitung gab er anhand von Bildern einen kleinen Einblick in Gerichte, die mit essbaren Wildpflanzen hergestellt werden können. So manche Pflanze, die uns heute bestenfalls als Unkraut bekannt ist, tauchte als schmackhafter Brotaufstrich wieder auf. Nach dieser Einleitung zeigte Strauss die Ernährungsgeschichte der Menschheit auf, die lange Zeit auf diesen essbaren Wildpflanzen basierte. Erst in letzter Zeit kam es durch die industrielle Landwirtschaft zu einer Umstellung.

Dabei sprach er bewusst immer von Wildpflanzen, da auch Stauden, Sträucher und Bäume den Rohstoff liefern können. Insgesamt wirkten sich diese natürlichen Wildpflanzen positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden aus, so der Referent. Daneben seien sie regional und saisonbedingt. In dem Vortrag wurde auch die Verunreinigung von „potenziellen Ernteflächen“ durch Hunde, landwirtschaftliche Gifte oder Viehweiden angesprochen. Darauf hatte der Referent die Antwort mit dem Vorschlag der „essbaren Wildpflanzenparks“. Der Einrichtung solcher Parks widmet sich die vom Referenten initiierte Stiftung „Ewilpa“. Auf einer parkähnlichen Fläche wird im geschützten Rahmen in verschiedenen Bereichen gerade den essbaren Wildpflanzen eine Heimat geboten. Dabei stehen diese Parks allen zu Verfügung, um Wildpflanzen zu ernten. Zum Abschluss stellte Strauss den ersten realisierten Park in Kemnath-Waldeck (bayrische Oberpfalz) vor.

Wie sehr das Thema die Zuhörer interessierte, zeigte sich an den Diskussionen, die sich auch nach dem Ende der Veranstaltung noch lange hinzogen.