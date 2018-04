Eskalierte Personenkontrolle und psychischer Ausnahmezustand

Der Biberacher Polizei wurde am Freitagabend gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann ein geparktes Auto beschädigt habe. Die Streife traf den Täter noch bei dem beschädigten Auto an - er wollte fliehen. Daher mussten ihn die Beamten festhalten. Weil er sich aber massiv zur Wehr setzte, brachten ihn die Polizisten zu Boden, wo er sich weiterhin wehrte und die Beamten beleidigte. Erst durch die Unterstützung einer weiteren Streife konnten dem Mann Handschellen angelegt werden.

Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der 30 Jahre alte Mann in eine Spezialklinik gebracht. Zwei Beamte wurden durch seinen Widerstand leicht verletzt.

Betrunkene lärmen an der Stadthalle

Auch später am Abend stieß die Polizei auf wenig Verständnis für ihre Arbeit. Zusammen mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt kontrollierten Beamte der Polizei gegen 22.25 Uhr eine größere Personengruppe bei den Grünflächen der Stadthalle. Die Gruppe verhielt sich laut, zudem befanden nach Angaben der Polizei einige betrunkene Personen darunter. Diese sollten zunächst nur zur Ruhe ermahnt werden.

Junger Mann will Polizisten in den Schwitzkasten nehmen

Dies führte allerdings zum Gegenteil: Die Stimmung innerhalb der Gruppe wurde aggressiv. Daher wurde den Personen ein Platzverweis erteilt, den einige jedoch ignorierten. Von einem jungen Mann wollten die Beamten daraufhin die Personalien feststellen. Während der Kontrolle griff ein 18-Jähriger von hinten einen Polizeibeamten an und wollte ihn in den "Schwitzkasten" nehmen, womit er allerdings keinen Erfolg hatte: Die Beamten unterbanden das sehr schnell. Der 18-jährige, alkoholisierte Täter wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Erschwerend kam während der polizeilichen Maßnahmen hinzu, dass sich immer wieder hysterisch reagierende junge Frauen aus der Gruppe einmischten und die Stimmung dadurch aufheizten. Die Beamten riefen Unterstützung durch Kollegen hinzu und setzten den Platzverweis schließlich durch.