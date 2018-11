Eselsbrücke bis September 2019 voll gesperrt

Die Eisenbahnstraße (Eselsbrücke) bleibt voraussichtlich bis Anfang September 2019 für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Lediglich für Linienbusse ist sie ab Dienstag, 6. November, halbseitig befahrbar. Hierfür wird eine mobile Ampelanlage eingerichtet. Für den übrigen Verkehr bleibt die Sperrung wohl bis Anfang September 2019 bestehen.

Eine halbseitige Sperrung für den kompletten Verkehr sei aufgrund der notwendigen Ampelschaltungen nicht möglich, teilt die Stadtverwaltung mit. Hierdurch würden sehr große Rückstaus entstehen, die sich hauptsächlich auf die umliegenden Straßen Memminger Straße, Ulmer Straße, Bismarckring und Zeppelinring auswirken würden. Zudem könnten dann die Zeiten des Buslinienverkehrs nicht eingehalten werden.

Während der Baumaßnahme wird der Verkehr weiterhin vom Bismarckring aus über Zeppelinring – Waldseer Straße – Königsbergallee – auf die Memminger Straße umgeleitet. Von der Ulmer Straße aus kommend erfolgt die Umleitung in die entgegengesetzte Richtung.

Die Umleitung des Bodenseeradwegs erfolgt aus Richtung Freiburger Straße über den Geh- und Radweg in der Memminger Straße über die Hans-Liebherr-Straße zurück auf den Bodenseeradweg. Radfahrer können nach der Unterführung am Bahnhof den Radweg bis zur Bahnhofstraße nutzen, müssen dann die Straße queren und gelangen so über den Bismarckring wieder auf den Zeppelinring und von dort aus in die Breslaustraße. Radfahrer aus Richtung Innenstadt können wie gewohnt über die Ulmer-Tor- Straße in Richtung Unterführung fahren.