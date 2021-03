Es soll wieder ein Paradiesle geben

Auch im Jahre 2021 wird es eine Ferienfreizeit „Paradiesle“ geben. Das Team möchte den Kindern eines der wichtigsten Dinge überhaupt geben: Spaß.

Gleich zu Beginn des Jahres war eines den Organisatoren der Ferienfreizeit ganz klar: Das Paradiesle soll auch im Jahre 2021 wieder stattfinden. Das Paradiesle soll ein Ort voller wunderbarer Erlebnisse sein, in der jedes Kind, jeder Betreuer und jeder einzelne Beteiligte für eine Zeit die Geschehnisse in der Welt für eine kurze Zeit vergessen kann. Und so sollen in den ersten zwei Sommerferienwochen des Jahres (2. August bis 13. August) die Türen wieder für Kinder von fünf bis 14 Jahren öffnen. Die Online-Anmeldung dafür soll am 3. April ab 8 Uhr über die Homepage der Ferienfreizeit starten. Rund 80 Kindern kann das Team dieses Jahr wöchentlich einen Platz bieten, die im Pfarrer-Riskus Jugendhaus und dem angrenzenden Gelände wieder eine ganze Menge Spiel und Spaß erwartet.

Es wird wieder ein eigenes Küchenteam geben, das täglich frisch ein ausgewogenes Mittagessen mit Nachtisch und darüber hinaus ein Abendessen zaubern wird. Gefrühstückt wird gemeinsam, allerdings sollte ein eigenes Vesper mitgebracht werden. Der Tag im Paradiesle wird um 8 Uhr starten und um 18 Uhr enden.

Ein Hygienekonzept soll den geltenden Regelungen entsprechen.