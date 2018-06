Es ist ein Zweckbau

Der erste Entwurf für das neue Verwaltungsgebäude des Landkreises Biberach ist solide. Klar, hier und da wäre bei der Gestaltung und Nachhaltigkeit noch Ausgefalleneres wünschenswert gewesen.

Aber: Der besondere Pfiff ist mit höheren Kosten verbunden. Auch wenn es in der Sitzung niemand so recht in den Mund nehmen wollte, bei dem neuen Gebäude handelt es sich um einen Zweckbau. Möglichst schnell soll der Landkreis einziehen können, möglichst vielen Mitarbeiter soll der Neubau Platz bieten und bei all dem sollen die Kosten im Rahmen bleiben.

Denn das Gebäude zahlen am Ende wir, die Steuerzahler. Vor diesem Hintergrund hätten manche Kreisräte gut daran getan, ihre Anspräche etwas herunterzuschrauben. Wie gesagt: Der Entwurf ist solide und baubar – und das voraussichtlich zu einem soliden Preis.