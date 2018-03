„Es ging auch 1000 Jahre ohne Zölibat“

Die katholische Seelsorgeeinheit Biberach-Stadt braucht einen neuen Pfarrer. Der bisherige Amtsinhaber Kaspar Baumgärtner ist aus gesundheitlichen und privaten Gründen seit Monatsanfang vom Dienst freigestellt und geht zum 1. Juli in Ruhestand. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Gerd Mägerle blickt der 63-Jährige zurück auf seine Biberacher Zeit und auch auf die Probleme, mit denen er hier zu kämpfen hatte.

Herr Pfarrer Baumgärtner, die Nachricht, dass Sie Ihren Dienst in der Seelsorgeeinheit Biberach aus gesundheitlichen und privaten Gründen zum 1. März beenden, kam für viele doch sehr kurzfristig und überraschend. Was sind die Gründe dafür?

Ja, es geht jetzt alles sehr, sehr schnell. Auch ich hätte es gerne etwas langsamer gehabt. Aber der nächste Ausschreibungstermin für Pfarrstellen ist der 15. April. Damit eine solche Ausschreibung geschehen kann, muss die Stelle zum 1. März frei sein.

Wie lange hätten Sie in Biberach denn aus Ihrer Sicht ansonsten noch weitergemacht?

Zumindest bis hoffentlich zu Weihnachten der erste Abschnitt der Sanierung der Stadtpfarrkirche St. Martin, „die Heizung“, beendet gewesen wäre. Das hätte ich gesundheitlich auch noch geschafft.

Ist für Sie denn schon länger klar, dass Ihre Zeit in Biberach endet?

Ja, ich fühle mich derzeit als ein Auslaufmodell. Ich habe den Eindruck, dass die Art von Kirche, wie ich Sie im Theologiestudium kennengelernt habe, nicht mehr gefragt ist.

Was meinen Sie damit?

Ich komme vom Dorf. Da war der direkte, menschliche Kontakt des Pfarrers zu den Gläubigen immer wichtig. So habe ich meinen Auftrag auch immer verstanden. Das lässt sich aber in Biberach mit sechs Kirchengemeinden, für die ich inzwischen zuständig bin, nicht mehr leisten. Wir sind in einer Managerkirche, die zunehmend anonymer wird. Gleichzeitig spüre ich aber den Wunsch in den Gemeinden, dass am liebsten alles so sein soll, wie’s früher war. Jeder hätte zum Beispiel gerne an Ostern oder Weihnachten in seiner Kirche die heilige Messe. Das höre ich auch von Menschen, die das restliche Jahr über eher kirchenfern sind. Mit zwei Pfarrern ist das aber nicht leistbar.

Wird einem das manchmal zu viel?

Es ist viel, manchmal ist es auch zu viel, was an den Pfarrer konkret herangetragen wird. Und ja, manchmal war es mir zu viel.

Das klingt resignativ und frustriert.

Das mag sein. Ich habe in bestimmten Bereichen oft Chancen gesehen, etwas tun zu können. Aber um bestimmte Dinge konsequent weiter zu verfolgen und sich an Prozessen zu beteiligen, dazu sind wir zu schwach aufgestellt. Da geht es den Kollegen der evangelischen Kirche etwas besser. Ich weiß auch, dass sich bereits meine beiden Vorgänger, damals mit einem noch nicht so großen Zuständigkeitsbereich, aufgerieben haben. Die Botschaft der Kirche spricht mich nach wie vor an, aber ich weiß nicht, in welcher Form es mit dieser Kirche weitergehen soll. Wir können nicht immer alles in noch größeren Strukturen machen wollen. In dieser Hinsicht bin ich tatsächlich etwas resignativ. Ich finde, dass die Kirche derzeit zu wenig Mut hat, neue Wege zu gehen und Veränderungen zuzulassen. Priestertum und Zölibat gehören für mich beispielsweise nicht zwangsläufig zusammen. Es ging 1000 Jahre in der Kirchengeschichte auch ohne Zölibatsgesetz.

Gibt es Dinge aus Ihrer Biberacher Zeit, die Sie vermissen werden?

Klar. Ich werde die Menschen vermissen, mit denen ich fast acht Jahre tagtäglich zu tun hatte. Ich werde auch vermissen, dass man in Biberach stark als Pfarrer wahrgenommen wird. Und dass ich auch Menschen, die sich mir mit ihrer Not anvertraut haben, zurücklassen muss, tut mir weh.

Gibt es auch Dinge, über die Sie erleichtert sind?

Die gibt es auch. Ich bin froh, dass ich mich mit den ganzen strukturellen Fragen nicht mehr befassen muss, beispielsweise wie sich die Seelsorgeeinheit weiterentwickeln soll, ob möglicherweise noch weitere Gemeinden dazu kommen.

Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter?

Ich werde mich um meine Gesundheit kümmern. Dafür stehen im Frühjahr Reha-Maßnahmen an. Gleichzeitig richte ich mein Elternhaus in Ennetach her, wo ich meinen Ruhestand verbringen werde. Dorthin werde ich im Juni/Juli umziehen. So lange stehen meine Möbel noch in Biberach, ich selbst werde aber eher nicht mehr viel in Biberach sein.

Werden Sie weiter als Pfarrer tätig sein?

Ich kann mir vorstellen, weiter aushilfsweise Gottesdienste, Beerdigungen und Hochzeiten zu halten. Ich mache gerne das weiter, was mich einst angetrieben hat, diesen Beruf zu ergreifen. Den Biberacher Kirchengemeinden wünsche ich einen guten Nachfolger.