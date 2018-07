Es geht was am Wieland-Gymnasium

Es zieht nicht mehr durch die Fenster und der Weg aufs Klo wird kürzer: Am Biberacher Wieland-Gymnasium (WG) ist ein Teil der Sanierung abgeschlossen. Lange hat die Sanierung der Altbauten des WG auf sich warten lassen, bevor an Pfingsten 2017 die Arbeiten endlich begonnen haben.

Nun ist eine erste sichtbare Etappe auf dem Weg zur Fertigstellung im Sommer 2019 erreicht. Ein Teil des Gerüsts am E-Bau ist entfernt worden, sodass nun die neue Südfassade sichtbar ist. Die Glasfassade ist energetisch optimiert.

Die Freude gerade darüber ist groß: Endlich zieht es nicht mehr durch die Fenster, darüber hatten sich zuvor Generationen von Schülern beklagt. Wegen der dicht schließenden Fenster wurden Lüftungsanlagen in die Klassenzimmer eingebaut, die ihre Ein- und Auslässe hinter den Lamellen haben, die die Fassade rhythmisieren. Die dezentralen Geräte konnten auch im Bestandsbau ohne ein Netz von verzweigten Lüftungskanälen eingebaut werden. Es wurde anhand eines Musterklassenzimmers über die Anordnung der Geräte, Materialien, Farben und Möblierung entschieden. Einige Klassenräume sind bereits fertiggestellt, auch mit der neuen energiesparenden Beleuchtung. Auch die Toilettenanlagen auf den Etagen sind endlich fertiggestellt, die Wege in den kleinen Pausen werden damit wieder kürzer.

Gerüst dient als Fluchtweg

Ganz konnte das südliche Gerüst jedoch noch nicht entfernt werden, die Reste dienen nämlich als Fluchtweg aus den provisorischen Naturwissenschaftsräumen, solange der F-Bau saniert wird. Noch bis Sommer 2019 wird die Sanierung dauern, wie so oft bei Altbauten ist es mehr geworden als geplant – der leidige Brandschutz, der aber sorgfältig hergestellt werden muss, Wände, die nach dem Ausbau der alten Fassade keinen Halt mehr hatten und manches mehr. Also werden Schüler und Lehrer noch eine Weile mit Staub und Bohrgeräuschen leben müssen, bevor das ganze Gebäude in neuem Glanz erstrahlt. Wie der Blick in die gerichteten Räume aber zeigt, lohnt es sich.