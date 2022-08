Erzieher- und Pädagogennachwuchs erhält Zeugnisse

Die Fachschule für Sozialpädagogik hat vor Kurzem den Abschluss des Schuljahres 2021/2022 in der Aula der Matthias-Erzberger-Schule gefeiert. Die Festveranstaltung begann mit den Ansprachen der Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen und der Fachabteilungsleiterin Michaela Baur. Freude und Erfüllung sowie Kommunikation und Durchhaltevermögen bei allen Fragen des Lebens wünschten die beiden Rednerinnen den angehenden Erzieherinnen und Erzieher in ihrem beruflichen Alltag, heißt es in einem Bericht der Schule.

Petra Fleischer, Margit Göpper sowie Jutta Seitz und Hildegard Maurer, die Klassenlehrerinnen der Oberkurse sowie der Teilzeitklassen und der praxisintegrierten Ausbildung (PIA), verabschiedeten sich von ihren Schülerinnen und Schülern mit sehr persönlichen und wertschätzenden Worten und Wünschen. Danach folgten die Zeugnisübergaben. Zwischendurch zeigten die Klassen ihre ganz persönlichen Beiträge. Charmant durch das Programm führten die zwei Schülerinnen der Oberkurse Julia Schäfer und Maya Winkhart.

Petra Fleischer, die Praxiskoordinatorin des Berufspraktikums, gratulierte den ausscheidenden Schülerinnen und Schülern herzlich zur staatlichen Anerkennung und wünschte ihnen Mut und Zutrauen in die individuellen Stärken, bevor die Zeugnisse durch die Praxislehrerinnen und Praxislehrer Michaela Baur, Petra Fleischer, Luitgard Kasper-Merbach, sowie Heiko Stanke überreicht wurden.

Folgende Schülerinnen und Schüler schlossen ihre schulische Ausbildung erfolgreich ab. Sie werden nach den Sommerferien ihr Berufspraktikum unter anderem in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderzentren, Kindertageseinrichtung, Horten, Wohngruppen beginnen: Alkannan, Khadija Warthausen; Aumann, Anna, Dettingen/Iller; Baunach, Céline, Laupheim; Bender, Leoni Gutenzell-Hürbel; Brose, Nina Biberach; Bühler, Christoph, Wain; Elsner, Briana, Ochsenhausen; Emer, Esmanur, Bad Schussenried; Habrik, Marie, Erlenmoos; Hafner, Anke; Burgrieden; Heipl, Corinna Biberach; Hutzel, Samara Ummendorf; Hirsch, Amelie, Erolzheim; Hirscher, Natalie, Steinhausen Bellamont; Kirchner, Sarah Ummendorf; Kohler, Marissa, Erlenmoos; Kolb, Anna, Wolfegg; Muck, Amelie Schwendi; Mujovic, Semina; Illertissen-Tiefenbach; Ogorek, Jasmin Laupheim; Peric, Kristina Schwendi; Rock, Stefanie, Erolzheim; Schäfer, Julia, Kirchdorf; Sheikh-Trab, Shaza; Ochsenhausen; Tuchak, Kinga; Oggelshausen; Wagner, Sarah Ummendorf; Wild, Annika, Ochsenhausen Reinstetten; Winkhart, Maya Biberach; Zalenga, Jana, Biberach.

Folgende Absolventinnen und Absolventen beendeten – unterstützt durch Träger der Kindertageseinrichtungen – ihre praxisintegrierte Ausbildung und erhielten die staatliche Anerkennung als Erzieherin /als Erzieher: Baier, Selina; Kiga Villa Kunterbunt Unteressendorf; Bergmann Franziska, Kinderhaus Rißegg, Biberach; Döhring, Regina; Kita Wirbelwind Laupheim; Eberhard Thomas, Kindergarten St. Peter und Paul, Bad Schussenried Steinhausen; Ergüno, Damla; Haus Abraham Ulm; Fackler, Nicole; Kita St. Michael Vöhringen; Hartz Joane, Kinderkrippe Zwergenhaus, Bad Schussenried; Hofmann, Jacqueline; Kiga Zauberstein Steinhausen / Rottum; Högerle, Hanna; Kiga St. Maria Ummendorf; Kulikowski Alicja, Kindergarten Arche Noah Aitrach; Kurz Lara, Kindervilla Schlossgut Warthausen; Leicht, Katrin; Kiga St. Michael Biberach; Linder Sandra, Kita Storchennest Ummendorf; Matheis, Carolin; Kiga Dreikäsehochhäusle Nasgenstadt; Mohr Lara, Kita Altheim Schemmerhofen; Mohr Silvana, Kath. Kindergarten St. Martinus Ehingen-Kirchbierlingen; Ott Marcella, Kindergarten Rot Haslach; Paschke Alice, Kindertagesstätte Birkenstrolche Warthausen Birkenhard; Pfau Jonathan, Kinderhaus Döchtbühl Bad Waldsee; Rudzok, Sandy; Kinderkrippe Ingoldingen; Schlichting Christoph, Ev. Kindergarten Ummendorf; Schmidberger Karin, Städt. Kindergarten „Spatzennest“ Uttenweiler Dieterskirch; Schromm, Maike; Städt. Kiga Memelstraße Biberach; Siegmund, Sandra; Städt. Kiga Rissegg, Biberach; Stebe, Sonja-Karina; Kiga St. Martinus Erolzheim; Walter, Michelle; Kiga Spatzennest Bad Schussenried; Zieher, Yannik; Kita Birkenstrolche Birkenhard

Folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer beendeten – unterstützt durch zahlreiche Träger der Kindertageseinrichtungen – ihr Berufspraktikum und erhielten die staatliche Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher: Aßfalg, Selina, Kinderhaus Schillerstraße, Munderkingen; Broede, Dorina, Evangelischer Thomas Kindergarten, Aulendorf; Buda, Sonja, Kath. Kindergarten St. Martinus, Erolzheim; Deufel, Anna, Kindertagesstätte Villa Kunterbunt, Uttenweiler; Fiderer, Anja, Kath. Kindergarten St. Martinus, Kirchbierlingen; Fink, Kathrin, Kinderhaus Umlachmäuse, Eberhardzell; Frick, Ann-Kathrin, Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus, Schwendi;Fritsch, Juliana, Städtischer Hort, Biberach-Gaisental; Geist, Franziska: Kindergarten St. Maria; Göhring, Ronja, Kath. Kinder- und Familienzentrum St. Nikolaus, Baltringen; Graf, Elisabeth; Kath. Kindergarten St. Josef, Mietingen; Hagenlocher, Anja; Kath. Kinderkrippe St. Josef, Blaubeuren; Heinz, Elena, Städt. Kindergarten Villa Kunterbunt, Laupheim; Huber, Anna-Maria, Kinderhaus Schillerstraße, Munderkingen; Imsel, Eileen, Kindergarten Ellbachzwerge, Ellwangen; Keppen, Katerina: Städtischer Montessori-Kindergarten Fünf Linden, Biberach; Kiessling, Nadine, Heilpädagogisches Zentrum, Senden; Krause, Nadja, Kindertagesstätte Regenbogen, Bad Wurzach; Laupheimer, Larissa; Kindergarten Jedesheim; Leger, Leonard, Städtischer Hort, Biberach-Birkendorf; Mannina, Heba, Sprachheilkindergarten, Biberach; Mayer, Sarah, Städtischer Hort, Biberach-Birkendorf; Miller, Leonie, Städt. Kindergarten Regenbogen, Laupheim; Murr, Jennifer, Lernen fördern, Biberach; Ott, Irma; Familienzentrum St. Nikolaus, Biberach; Riegger, Lara, Städt. Kindertagesstätte am Schlosspark, Laupheim; Schick, Hannah, Städt. Kinder- und Familienzentrum Ochsenhausen, Ochsenhausen; Schlagentweith, Nadine; Kinderhaus Rissegg, Biberach; Skersies, Jana; Städtische Kinderkrippe Regenbogen, Riedlingen; Söker, Selin, Zieglersche Einrichtungen, Martinshaus, Berg-Kleintobel; Steininger, Lisa, Kath. Kindergarten „Zur guten Beth“, Schönebürg: Wierling, Rebecca; Waldorfkindergarten, Bad Schussenried; Wolf, Antonia; Kinderkrippe Talfeld, Biberach.