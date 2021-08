Erzberger-Gedenken: Was Wolfgang Schäuble den Biberachern mit auf den Weg gibt

Ein ökumenischer Gottesdienst anlässlich des 100. Jahrestags von Erzbergers Beisetzung findet am Dienstag, 31. August, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin statt. Eine Anmeldung unter Telefon 07351/18140 oder per E-Mail an stmartin.biberach@drs.de ist erforderlich.