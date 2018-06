Erstwähler Stefan Hofmaier überlegt noch, was er wählen soll

Wen soll ich wählen? Was bedeutet das politische Kauderwelsch? Bis zur Bundestagswahl am 22. September, stellt die SZ in einer losen Folge junge Menschen vor, die von ihren Erfahrungen als Erstwähler berichten.

Er lebt ohne Wohnung. „Ich habe mich freiwillig dazu entschieden“, sagt Stefan Hofmaier, 21. Der Biberacher ist gerade dabei, seine Lehre zum Koch im dritten Lehrjahr abzuschließen. „In der Lehre ist man eigentlich nur zu Hause, um zu schlafen, zu essen und Wäsche zu waschen. Dafür ist mir die Miete momentan zu hoch.“ Er habe seine Habseligkeiten zwischengelagert und schlafe bei einem Freund. „Das reicht vollkommen.“

Stefan Hofmaier ist Erstwähler bei der kommenden Bundestagswahl, einer von 417000 in Baden-Württemberg. Laut dem Statistischen Bundesamt finden sich im Wahlkreis Biberach prozentual gesehen am meisten davon: Etwa 6,6 Prozent der Wahlberechtigten dürfen zum ersten Mal an die Urnen treten. Seine Stimme möchte er auf jeden Fall abgeben. Warum? „Warum nicht“, kontert er. „Man sollte keine Stimme verschwenden, sondern sie einer produktiven Partei geben.“

Seine Entscheidung steht schon fest. „Ich habe mich rundherum über die Parteiprogramme informiert und festgestellt, dass mir die Linke und die Piraten am meisten zusagen“, meint Stefan Hofmaier. Komplett identifizieren kann er sich aber mit keiner Partei. Ein wichtiges Thema ist für ihn der Mindestlohn. „Ich habe selbst Teilzeitjobs gemacht, in denen ich kaum etwas verdient habe. Daher halte ich einen gesetzlichen Mindestlohn schon für eine ganz gute Idee.“

Es überraschend nicht, dass angehenden dem Koch auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ein wichtiges Anliegen. „Teilweise kosten die Wohnungen einfach zu viel, das ist ein Problem in Biberach wie in Berlin.“ Darüber hinaus erkennt er große Defizite in der Bildungspolitik. Er fordert: „Im Unterricht sollte stärker auf die Stärken und Schwächen des Einzelnen eingegangen werden.“ Wenn man nicht richtig vorbereitet werde, falle die Berufswahl nach dem Abschluss schwer. Das hat er bei sich selbst beobachtet.

Eine Politikverdrossenheit kann Stefan in seinem Freundeskreis nicht feststellen. „Wir sind alle gleichermaßen interessiert. Ein paar Freunde helfen auch Ralph Heidenreich, dem Direktkandidaten der Linken für Biberach. Sie verteilen Prospekte und plakatieren.“

Eine Absenkung des Wahlalters kann er nicht befürworten, denn man brauche ein gewisses Alter, um sich mit Politik zu beschäftigen. Dagegen freut ihn, dass sich auch junge Menschen zur Wahl aufstellen lassen, wie die 19-jährige Lisa Rudolf, Biberacher Kandidatin der Piratenpartei.

Neben der Stimmabgabe alle vier Jahre wünscht sich Stefan mehr direkte Einflussnahme. „Im Gesetz steht, dass die Macht vom Volke ausgeht. Trotzdem wird so viel ohne uns entschieden. Insofern wäre eine direkte Demokratie teilweise wirklich besser.“ Den anderen Erstwählern rät er, sich mehr mit Politik zu beschäftigen, weil alle davon betroffen seien. „Eine einzelne Stimme kann wirklich etwas ausmachen.“