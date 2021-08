Erstmals drei Abiturienten mit der Note 1,0

88 Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 13 der Beruflichen Gymnasien der Matthias-Erzberger-Schule (MES) haben das Bestehen ihrer Abiturprüfungen im pandemiebedingten „Schichtbetrieb“ in der Aula des Kreisberufsschulzentrums gefeiert.

Jede Klasse erhielt in einer eigenen Feierstunde die Zeugnisse aus den Händen von Schulleiterin Gabriele Kallenbach-Blasen und Abteilungsleiterin Beatrix Rauch. Auf einen gemeinsamen Abi-Ball mussten die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten mit großem Bedauern verzichten. Dennoch wurde den Umständen entsprechend auch in den klasseninternen Verabschiedungen ein würdiger Rahmen gefunden, der neben der Zeugnisübergabe und einem kleinen Sektempfang auch kreative Beiträge der Klassen enthielt. Jahrgangsbeste mit der Traumnote von 1,0 wurden Miriam Stöhr, Annalena Steimer und Marie Schick. Damit wurde erstmals dreimal in einem Jahrgang diese Spitzennote vergeben.

In ihrer Rede ging die Schulleiterin auf die Bedeutung der Freiheit ein. Sie stellte fest, dass wohl kein Abiturjahrgang zuvor Einschränkungen von Freiheitsrechten hinnehmen musste wie dieser. Diese Einschränkungen bezögen sich auf den privaten Bereich genauso wie auf den schulischen. Dass die Schüler einen großen Teil des Lernstoffs in den letzten beiden Schuljahren im Homeschooling erwerben mussten, sei ihnen nach Auffassung von Gabriele Kallenbach-Blasen wohl sehr gut gelungen, wenn man sich die Abiturergebnisse anschaue. Sie dankte in diesem Zusammenhang auch ihrem Kollegium, das den „überfälligen Digitalisierungsschub“ nicht nur mitgetragen, sondern durch großes Engagement entscheidend vorangebracht habe. Weiter attestierte die Schulleiterin dem Abiturjahrgang die wichtige Fähigkeit, den Wert der Freiheit nun richtig einschätzen zu können. Sie verwies auf historische Vorbilder wie Matthias Erzberger, dessen Ermordung sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt. Auch er habe sich stets für demokratische Grundwerte eingesetzt. Anders als heute, wo einige Grundrechte bloß temporär eingeschränkt seien, finde sich in der Geschichte ein langer Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit.

Neben den Gesamtjahrgangsbesten wurden auch die besten Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Profils des Beruflichen Gymnasiums an der MES mit einem Buchpreis geehrt. Im Biotechnologischen Gymnasium (BTG) erhielten diesen Leonard Jucker und Julia Schühle, im Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium (EG) Alexander Geissler, Leonie Weinmann, Laura Stohlmann, Anna-Sophie Holder, Madlen Dobler und Isabell Schneider. Im Sozialwissenschaftlichen Gymnasium bekamen Annalena Steimer, Melina Wiedemann, Leonie Stetter, Katharina Lutz, Johanna Oelmaier, Miriam Stöhr, Marie Schick, Denise Arpogaus, Fabienne Ouvrard, Eldodie Ouvrard, Hannah Poltorak, Jana Bek sowie Lara Braig diesen Preis.

Auch in diesem Jahr wurden wieder zahlreiche Sonderpreise überreicht. Den Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker erhielten Alexander Geissler und Isabell Schneider aus dem EG. Alexander Geissler erhielt zudem den Kofranyi-Preis der AOK sowie den Boehringer-Preis. Leonard Jucker aus dem BTG bekam neben dem Preis der IHK Ulm (Fach Biotechnologie) auch den erstmals verliehenen Preis des Vereins der Chemischen Industrie. Jana Bek erhielt für besonders herausragende Leistungen im Schulsanitätsdienst den Henri-Dunant-Preis, den Manfred Rommel als Vertreter des DRK überreichte. Für die beste Leistung im Fach Deutsch erhielt Denise Arpogaus den Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe. Weitere Preisträger kamen aus dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium: Annalena Steimer erhielt den Preis der Heidehof-Stiftung für das beste Abitur im Profilfach Pädagogik und Psychologie, im Profilfach Gesundheit und Pflege ging dieser Preis an Miriam Stöhr. Der zum ersten Mal verliehene Preis der sozialpolitisch engagierten Joachim-Herz-Stiftung (Fach Wirtschaftslehre) ging an Julia Schühle.

Belobigungen: BTG: Julia Müller, Marie König, Laura Braig, Sophie Hauer, Jessica Blersch, Laura Siegel. EG: Johanna Brehm, Sedra Sardar, Lea Unterfrauner. SGS: Romy Hatzinger, Lea Munding, Magdalena Sigg, Jana Ott, Johannes Egle, Paulina Ott, Valmir Zymparaj. SGG: Klara Angele, Jasmin Gau, Sonja Berger, Luise Müllhofer, Anna Schwörer, Alina Laux, Tim Schätzle.

Die Abiturientinnen und Abiturienten sind:

BTG13: Elena Bammert (Oggelsbeuren), Denise Patricia Beuchelt (Attenweiler), Jessica Carolin Blersch (Schemmerhofen), Laura Braig (Biberach), Lara Johanna Bürk (Erolzheim), Viktor Decker (Laupheim), Caroline Dreyer (Gutenzell-Hürbel), Darius Federspieler (Bad Schussenried), Emelie Fehr (Burgrieden), Aikaterini Georganta (Ulm), Sophie Hauer (Maselheim), David Alexander Hirner (Biberach), Leonard Adrian Jucker (Ochsenhausen), Gabriel Keller (Ertingen), Marie Louise König (Laupheim), Anna Marie Krohn (Mittelbiberach), Laura Leißner (Biberach), Hannah Lerner (Ummendorf), Johannes Alfons Mack (Uttenweiler), Jonas Memel (Bad Schussenried), Julia Pauline Müller (Aulendorf), Isabell Reimer (Riedlingen), Maria Reischle (Bellamont), Julia Luisa Schühle (Warthausen), Laura Siegel (Schemmerhofen), Muriel Warnack (Uttenweiler)

EG13: Johanna Sofie Brehm (Laupheim), Sarah Denner (Munderkingen), Madlen Dobler (Mittelbiberach), Alexander Geißler (Erlenmoos), Cornelia Högerle (Erolzheim), Anna-Sophie Holder (Schwendi), Tobias Kiehl (Ochsenhausen), Marie-Therese Kissmann (Schemmerhofen), Maike Kötzer (Schwendi), Noah Majer (Hochdorf), Annkathrin Markowski (Eberhardzell), Eileen Pfänder (Warthausen), Leslie Leonie Plutte (Biberach), Samira Alexia Quintus (Burgrieden), Franziska Ruf (Schwendi), Sedra Sardar (Biberach), Isabell Schneider (Ertingen), Lara Stohlmann (Biberach), Lea Unterfrauner (Eberhardzell), Leonie Weinmann (Aßmannshardt).

SGGG13 (Sozial- und gesundheitswissenschaftliches wissenschaftliches Gymnasium mit dem Profil Gesundheit): Klara Angele (Rot a. d. Rot), Denise Arpogaus (Rot a.d. Rot), Jana Katharina Bek (Oberhöfen), Sonja Berger (Laupheim), Sina Bleher (Attenweiler), Lara Madeleine Braig (Ehingen), Leon Deutscher (Ochsenhausen), Jasmin Gau (Gutenzell-Hürbel), Kim Marie Göttle (Schwendi), Kerstin Gertrud Keller (Schwendi), Lukas Kempf (Ummendorf), Alina Jamie Laux (Biberach), Annika Lisa Leuze (Attenweiler), Luise Müllhofer (Biberach), Elodie Jeanne Ingrid Ouvrard (Schemmerhofen), Fabienne Pauline Ingrid Ouvrard (Schemmerhofen), Alina Pfau (Rot a. d. Rot), Hannah Sophie Poltorak (Laupheim), Tim Schätzle (Mittelbiberach), Marie Schick (Rot a. d. Rot), Anna Maresa Schwörer (Altheim), Miriam Desideria Stöhr (Laupheim)

SGGS13 (Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium mit dem Profil Soziales): Leonie Saskia Bürgelt (Warthausen), Johannes Egle (Biberach), Sakibe Gerbani (Bad Schussenried), Anatol Gnann (Warthausen), Romy Sophie Hatzing (Ummendorf), Laura Sofia Häußler (Baustetten), Robin Heß (Ochsenhausen), Lara Marie Löffler (Uttenweiler), Katharina Lutz (Schwendi), Lea Marie Munding (Attenweiler), Johanna Theresia Oelmaier (Rot a. d. Rot), Jana Natalie Ott (Mietingen), Paulina Marcella Ott (Kirchdorf a. d. Iller), Jan Riebe (Biberach), Janina Chiara Ruh (Gutenzell-Hürbel), Magdalena Sophie Sigg (Berkheim), Annalena Steimer (Laupheim), Leonie Stetter (Wain), Melina Claudia Wiedemann (Erolzheim), Valmir Zymperaj (Kirchberg).