Erstes Storchenküken geschlüpft

Aufmerksame Besucher der Storchen-Webcam – darunter auch immer wieder Exil-Biberacher, die die Ereignisse auf dem Spitaldach per Internet mitverfolgen - haben bestätigt, was Martin Rösler vom NABU exakt protokollieren konnte: am 31. Mai waren bei einer Brutablösung um 14.30 Uhr noch deutlich zwei Eier zu erkennen, um 15.25 Uhr sieht man erstmalig ein kleines Köpflein wackeln. „Unsere Störche haben mit ordentlicher Verspätung gegenüber ihren Artgenossen in der Umgebung drei Eier gelegt und ziemlich genau einen Monat lang bebrütet, bis das erste Junge nun geschlüpft ist“, so Rösler.

Ein zweites Ei sei über die Kamera deutlich zu erkennen, das dritte ist eventuell in der Tiefe des Nestes derzeit nicht zu sehen. Die Eier wurden im Abstand von zwei Tagen gelegt, deshalb ist auch mit dem Schlüpfen weiterer Jungen in diesem zeitlichen Abstand zu rechnen. Die Storchen-Webcam kann über einen Link auf der Homepage des NABU (www.nabu-bc.de) aufgerufen werden – spannende Einblicke in die Aufzucht der Jungen sind garantiert.