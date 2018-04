Erstes Heimspiel der Biberach Beavers

Mit zwei Siegen sind die American Footballer der Biberach Beavers bestens in die Regionalliga Südwest gestartet. Nun steht der erste Auftritt im eigenen Stadion an. Am Samstag empfangen die Biberacher um 16 Uhr die Holzgerlingen Twisters. Die Gäste reisen mit dem schweren Gepäck von zwei Auftaktniederlagen gegen die Karlsruhe Engineers (0:31) und die Heilbronn Salt Miners (17:33) an.

Die Hausherren mit Headcoach Dominik Brodschelm freuen sich auf ein volles Haus und wollen ihre Serie von sechs Heimsiegen in Folge ausbauen. Die Voraussetzungen sind sehr gut. Michael Van Deripe überzeugt erneut als Quarterback, der Ruhe ausstrahlt und die Offensive der Beavers bestens dirigiert. Freuen können sich die Zuschauer auch auf Neuzugang Spencer Payne.

Der US-Amerikaner wird sein erstes Spiel vor heimischer Kulisse absolvieren. In den ersten beiden Spielen erzielte Payne bereits fünf Touchdowns und will auch diese Serie vor den eigenen Fans fortsetzen. Receiver Sebastian Holzhauer, mit 13 Touchdowns erfolgreichster Scorer der letzten Saison, hat bereits zweimal in dieser Saison zugeschlagen.

Ausreichend Selbstvertrauen

Die Offensive Line um Marek Jucha, Andreas Herzel und Tobias Dubowik verschaffte Van Deripe genug Zeit zum Passen und blockte Löcher für die Läufe von Payne frei. Dazu überzeugte ebenfalls die Defensive um Oscar Vasquez-Dyer. Im letzten Spiel gelangen Michael Burgmaier und Jonas Ballenberger, zwei der besten Balldiebe 2017, wieder je eine Interception. Die Linemen um Rudolph Schulz und das Defense Backfield um Michael Fürgut, Patrick Butler und Co. machten einen guten Job und ließen sowohl gegen Pforzheim als auch gegen Weinheim wenig zu. Nur bei den Strafen müssen die Biberacher etwas aufpassen, da sie sich durch kleine Vergehen immer wieder das Leben selbst schwer machen.

Alles in allem können die TG-Footballer also mit genügend Selbstvertrauen in die Partie gegen die Holzgerlingen Twisters gehen – und das Ziel ist klar: Sie wollen die eigenen Fans begeistern und den nächsten Sieg einfahren.