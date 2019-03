Erstes Ei liegt im Nest

Seit einiger Zeit konnte waren vermehrt Aktivitäten auf dem Spitaldach festzustellen, teilt die Stadtverewaltung mit. Störche haben das Nest ausgebessert und die Kinderstube ausgepolstert. Nun befinden sich die ersten Eier im Nest.

Deutlich konnte man über die städtische Webcam beobachten, wie Zweige und dürres Gras angeschleppt und eingebaut wurden. Die Störche klapperten und balzten und dann war es so weit: Am Donnerstag lag das erste Ei im Storchennest. „In den letzten Jahren begann die Eiablage meist in den ersten Apriltagen. Dieses Jahr sind sie etwas früher dran,“ berichtet Martin Rösler, Vorsitzender des Nabu Biberach. Wie so mancher Storchenfreund verfolgt er mit Spannung den Fortgang des Brutgeschäfts und hofft, dass es auch dieses Jahr wieder mit dem Storchennachwuchs aus Biberach klappt. 2017 konnten zwei Jungstörche und im Vorjahr einer beringt werden.

Vogelfreunde können auch noch weitere Vögel beim Brutgeschäft beobachten. Im Kirchturm von Sankt Martin, der das Zentrum einer größeren Dohlenkolonie ist, wurde 2018 eine Kamera installiert. Über sie kann man aktuell einem Dohlenpärchen beim Nestbau und vermutlich bald beim Brutgeschäft zuschauen. Als Nistmaterial werden Reiser, Stroh und Tierwolle eingetragen. Zwischen April und Juni werden zwischen drei und sechs Eier abgelegt. Nach etwa 17 bis 18 Tagen schlüpfen die Jungen.

Anlässlich der Renovierung im Jahre 1985 hatte der Nabu hinter den Gerüstbalkenlöchern 23 Brutkästen für die gesellig lebenden Vögel angebracht, die gerne angenommen werden. Auch in weiteren Mauernischen und den zusätzlich angebrachten Brutkästen in der Turmkuppel und der Apsis, die eigentlich für Turmfalke oder Schleiereule gedacht waren, ziehen immer wieder Dohlen ein.