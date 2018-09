Erster Saisonsieg für Reinstetten

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Regionenliga 1:0 gegen Burgrieden gewonnen. Der SV Alberweiler II und der FC Bellamont kassierten ihre ersten Saisonniederlagen.

SV Burgrieden - SV Reinstetten 0:1 (0:0). Die erste Hälfte der Partie dominierte der SV Reinstetten und belohnte sich in der 36. Minute durch einen Freistoß von Aylin Rapp mit dem 1:0. In der zweiten Halbzeit fanden die Gastgeber besser ins Spiel und kamen auch zu einzelnen Torchancen. Die herausgespielten Torchancen des SVR führten ebenfalls zu keinem weiteren Torerfolg, sodass es letztendlich beim 0:1 blieb.

SV Alberweiler II – TSV Tettnang II 2:5 (0:2). In der ersten Hälfte hatte der SV Alberweiler zwar mehr Spielanteile, ließ aber mehrere hochkarätige Chancen liegen. Durch einen Konter kassierte der SVA in der 38. Minute das 0:1, Torschützin war Sandra Trautwein. Kurz darauf erlief Trautwein einen zu kurz geratenen Rückpass und konnte allein vor dem Tor zum 0:2 einschieben (40.). Der SVA kam gut aus der Halbzeit und verkürzte per Elfmeter durch Melanie Wenger in der 50. Minute auf 1:2. Danach war der SVA spielbestimmend und nach einem schönen Spielzug war es wiederum Melanie Wenger, die zum 2:2-Ausgleich traf (65.). In der 71. Minute konnte der TSV einen Fehlpass in der SVA-Abwehr nutzen und Elisa Schneider traf zum 2:3. Das brachte die Heimmannschaft aus dem Konzept, die Gäste erzielten zwei weitere Treffer durch Leonie Strejc (76., 78.).

SV Deuchelried – FC Bellamont 5:3 (2:0). Auf dem sehr kleinen Spielfeld in der Kuhweidarena machte der SV Deuchelried von Anfang an Druck und ging bis zur Halbzeit mit 2:0 in Führung. Kurz nach der Halbzeit verkürzte Mara Eschbach nach einem langen Ball auf 2:1. In der 67. Minute glich erneut Mara Eschbach mit einem Kopfball zum 2:2 aus. Doch nach Unachtsamkeiten beim FCB gelangen Deuchelried innerhalb kürzester Zeit zwei weitere Treffer. Mara Eschbach verkürzte zwar nochmals auf 4:3, den Schlusspunkt setzten jedoch die Gastgeber mit dem 5:3.