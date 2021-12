Erster Omikron-Fall im Landkreis Biberach

Zum ersten Mal ist auch im Landkreis Biberach eine Person positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet worden. Dies teilte das Landratsamt Biberach am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

Infizierte Person ist geimpft

Die betroffene Person und deren Familienangehörige befinden sich in Quarantäne. Sowohl die infizierte Person als auch die Haushaltsangehörigen sind vollständig geimpft. Die Infektionsquelle ist unklar. Weitere Ermittlungen laufen, so die Auskunft des Landratsamts.

In Deutschland auf dem Vormarsch

Omikron trat zuerst Ende November in Südafrika auf und ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Derzeit macht die noch wenig erforschte Virusvariante zwar erst rund ein Prozent aus, Expertinnen und Experten rechnen allerdings damit, dass Omikron im Januar in Deutschland die vorherrschende Variante des Coronavirus sein und damit die bisher dominante Delta-Variante ablösen wird.