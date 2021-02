Erster Narrenbaum für Kita

Die Kinder und Erzieherinnen der Kindertagesstätte St. Remigius in Stafflangen haben kürzlich einen Überraschungsbesuch bekommen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln hat die Narrenzunft Stafflangen der Kita ihren ersten Narrenbaum gestellt. Die Kinder in der Notbetreuung konnten das Stellen vor Ort erleben und die Kinder zu Hause wurden zu einem Rätsel mit Spaziergang zur Einrichtung eingeladen, um dort den Narrenbaum zu bestaunen. Auch wenn die fünfte Jahreszeit pandemiebedingt so gut wie nicht stattfindet, wurde Brauchtum in der Einrichtung gelebt. Foto: privat