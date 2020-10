Erster Heimsieg für TG-Volleyballerinnen

Biberach (sag) - Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben sich mit ihrem ersten Heimsieg weitere drei Punkte in der Oberliga gesichert. In einem spannenden Spiel setzten sie sich gegen den Regionalligaabsteiger TSG Backnang in vier Sätzen mit 3:1 (25:23, 25:23, 16:25, 25:22) durch.

In einer gut gefüllten Halle, mit voller Unterstützung des Publikums und guter Stimmung, starteten die Biberacherinnen konzentriert und fokussiert in das Spiel. Von Beginn an setzten sie das Team aus Backnang unter Druck und erarbeiteten sich so Punkt für Punkt. Mit einigen schönen Aktionen in allen Spielelementen entschied die Mannschaft um Spielführerin Franziska Müller direkt den ersten Satz mit 25:23 für sich.

Auch im zweiten Satz startete das Heimteam motiviert und behielt die Kontrolle über das Spiel. Zwar konnte immer wieder ein Vorsprung erarbeitet werden, jedoch schlugen die Gäste aus Backnang immer wieder zurück. Durch eine starke Teamleistung schaffte es die TG Biberach aber, sich immer wieder aus Rückständen und schwierigen Situationen zu befreien. Der zweite Satz konnte daher erneut mit 25:23 gewonnen werden.

Der dritte Durchgang sollte nun den Sieg klarmachen. Wieder setzten die Volleyballerinnen aus Biberach die Gegnerinnen unter Druck. Dann traten jedoch in allen Elementen Probleme auf, wodurch Backnang sich deutlich absetzen konnte. Nach einer motivierenden Ansage des Trainers Patrick Welcker schafften es die Spielerinnen der TG Biberach zwar, sich noch mal zu fokussieren, dennoch ging Satz drei deutlich mit 25:16 an die TSG Backnang.

Im vierten Satz spielte Biberach wieder mutiger und fokussierter und brachte die in der Vorbereitung erarbeiteten Fortschritte auf das Feld. Obwohl das Backnanger Team bereits mit 21:16 führte, schafften es die Biberacher Spielerinnen noch mit einem starken Aufschlagspiel, sich den Satz zu erkämpfen. Mit 25:21 entschied die TG Biberach das Spiel für sich und sicherte sich den 3:1-Sieg.

Co-Trainer Patrick Welcker zeigte sich sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung: „Ich bin sehr stolz, dass wir den letzten Satz noch drehen konnten – auch, wenn fast keiner mehr daran geglaubt hat. Die Mannschaft hat es geschafft, als Kollektiv zu agieren und eine großartige Teamleistung auf das Feld zu bringen.“