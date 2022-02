Erster Erfolg für die PG-Junior-Debater

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon beim ersten Wettkampf dieses Schuljahr konnten die Junior-Debater des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) den ersten Sieg verzeichnen. In diesen englisch gehaltenen Debatten messen sich Mittelstufenschüler mit anderen baden-württembergischen Schulen.

Trotz eines schwierigen Starts mit einer 3:0-Niederlage gegen das Max-Born-Gymnasium aus Backnang schafften es die Schülerinnen und Schüler, sich gegen das Andreae-Gymnasium Herrenberg durchzusetzen. In diesem Wettkampf auf Augenhöhe konnten sie die Juroren ein Stück mehr davon überzeugen, dass Schulen das Unterrichten von praktischen Alltagsfertigkeiten nicht über den regulären Unterricht stellen sollen. Mit diesem guten Start in die Junior-Debating-League im Rücken drückt die PG-Schulgemeinschaft den Debatern natürlich die Daumen und hofft, dass das Jahr so weitergeht.